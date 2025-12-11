ua en ru
Оформлення ДТП через "Дію": коли запустять сервіс для водіїв і як він працюватиме

Четвер 11 грудня 2025 11:30
UA EN RU
Оформлення ДТП через "Дію": коли запустять сервіс для водіїв і як він працюватиме Водії в Україні зможуть оформляти європротоколи при ДТП через "Дію" (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка дозволить запустити в застосунку "Дія" повний цикл оформлення водіями європротоколів - у разі незначної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) й без виклику поліції.

Докладніше про те, коли водії отримають можливість зафіксувати ДТП без виклику поліції й зайвих паперів та як саме працюватиме оформлення європротоколу в "Дії", - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Коли в "Дії" з'явиться оформлення європротоколу і як працюватиме

Сьогодні зранку прем'єр-міністр України Юлія Свириденко нагадала громадянам, що напередодні уряд ухвалив постанову, яка дає можливість запустити повний цикл оформлення європротоколу в застосунку "Дія".

"Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції та жодної паперової роботи - одразу на місці події", - пояснила вона у своєму Telegram.

Очільниця уряду додала, що "Дія" автоматично підтягуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів:

  • інформацію про водійські документи;
  • техпаспорт;
  • страхування.

"Це усуває ризик помилок, через які раніше водії могли отримувати відмови у страхових виплатах. Достатньо буде додати кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником та підписати документ за допомогою "Дія.Підпису", - поділилась Свириденко.

Насамкінець вона зауважила, що статус розгляду можна буде відстежувати прямо в "Дії" - без поїздок до страхової та додаткових звернень.

"Новий сервіс дасть можливість врегульовувати ДТП швидко й без зайвого навантаження на поліцію", - підсумувала прем'єр-міністр.

Оформлення ДТП через &quot;Дію&quot;: коли запустять сервіс для водіїв і як він працюватимеПублікація Свириденко (скриншот: t.me/svyrydenkoy)

Тим часом перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зауважив, що оформлення європротоколу в "Дії" додасть ще більше зручності для водіїв.

Він підтвердив, що сервіс оформлення європротоколу в "Дії" з'явиться у першому кварталі 2026 року.

Крім того, посадовець нагадав, що європротокол - це спрощена процедура оформлення незначної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) без необхідності виклику поліції.

Він додав, що це дозволяє водіям самостійно зафіксувати обставини ДТП.

При цьому завжди існує ризик помилки при внесенні даних у паперовому чи електронному варіанті, що створить проблеми для виплати страховки.

"Ми зробили процес зручним та підключили реєстри - і вже незабаром на заповнення європротоколу потрібно буде лише кілька кліків", - написав Федоров у своєму Facebook.

Згідно з його інформацією, все працюватиме "дуже просто". Для оформлення європротоколу потрібно буде:

  • сформувати повідомлення про ДТП в "Дії";
  • отримати заповнені "Дією" дані з реєстрів (що усуне ризик помилки при заповненні заяви);
  • додати фото;
  • вибрати схему, місце, дату та час;
  • отримати погодження іншого учасника;
  • підписати заяву "Дія.Підпис" (який гарантує юридичну силу).

"Статус розгляду європротоколу буде відстежуватися в "Дії" в режимі реального часу. А автоматична перевірка даних у реєстрах унеможливить ситуацію, коли у виплаті відмовляють через помилку в прізвищі чи номері авто", - підсумував міністр.

Оформлення ДТП через &quot;Дію&quot;: коли запустять сервіс для водіїв і як він працюватимеПублікація Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Нагадаємо, раніше у поліції розповіли водіям про порядок дій у разі дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) - як правильно діяти, щоб не мати потім проблем.

Крім того, ми повідомляли, що в Україні планують посилити відповідальність для "серійних порушників" правил дорожнього руху (ПДР).

Читайте також, коли буксирування транспортного засобу може закінчитись ДТП і штрафом.

ДТП ПДР Михайло Федоров Юлія Свириденко послуги Аварія Автомобільний рух Дія Поради водіям Документи
