Ожеледиця та сніг ускладнили рух на дорогах: поліція поділилась статисткою ДТП

Сніг та ожеледиця підвищили рівень небезпеки на дорогах України. У багатьох регіонах уже повідомляють про ДТП, деякі аварії закінчилися травмами та загибеллю.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Telegram .

Ускладнення на дорогах України через погодні умови

Погодні умови ускладнили ситуацію на більшості доріг країни. На трасах Києва, Київської, Житомирської, Вінницької, Харківської, Івано-Франківської, Чернігівської, Кіровоградської, Миколаївської, Донецької, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Тернопільської, Чернівецької, Черкаської, Рівненської, Волинської та Хмельницької областей спостерігаються ожеледиця та сніг.

"Навіть один автомобіль із літніми або зношеними шинами на слизькій дорозі може створити загрозу для всіх учасників руху - від незначних зіткнень до трагічних наслідків", - йдеться у повідомленні.

Не всі водії встигли замінити літню гуму на зимову, а дехто свідомо ігнорує цю необхідність. Поліція закликає дотримуватися правил дорожнього руху, особливо в умовах ожеледиці.

Статистика ДТП: понад 400 випадків за пів доби

З початку доби 26 грудня станом на 12:00 спецлінія 102/112 отримала такі повідомлення:

по Україні: 404 виклики про ДТП, з яких 66 - з потерпілими. Є загиблі та травмовані;

по Києву: 45 викликів, 6 ДТП із травмованими.

"Зима - не експеримент. Дотримуйтеся ПДР і не ризикуйте життям", - додають у поліції.