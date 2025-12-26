ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Ожеледиця та сніг ускладнили рух на дорогах: поліція поділилась статисткою ДТП

П'ятниця 26 грудня 2025 13:08
Ожеледиця та сніг ускладнили рух на дорогах: поліція поділилась статисткою ДТП Погодні умови ускладнили ситуацію на дорогах України (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Сніг та ожеледиця підвищили рівень небезпеки на дорогах України. У багатьох регіонах уже повідомляють про ДТП, деякі аварії закінчилися травмами та загибеллю.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Telegram.

Ускладнення на дорогах України через погодні умови

Погодні умови ускладнили ситуацію на більшості доріг країни. На трасах Києва, Київської, Житомирської, Вінницької, Харківської, Івано-Франківської, Чернігівської, Кіровоградської, Миколаївської, Донецької, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Тернопільської, Чернівецької, Черкаської, Рівненської, Волинської та Хмельницької областей спостерігаються ожеледиця та сніг.

"Навіть один автомобіль із літніми або зношеними шинами на слизькій дорозі може створити загрозу для всіх учасників руху - від незначних зіткнень до трагічних наслідків", - йдеться у повідомленні.

Не всі водії встигли замінити літню гуму на зимову, а дехто свідомо ігнорує цю необхідність. Поліція закликає дотримуватися правил дорожнього руху, особливо в умовах ожеледиці.

Статистика ДТП: понад 400 випадків за пів доби

З початку доби 26 грудня станом на 12:00 спецлінія 102/112 отримала такі повідомлення:

  • по Україні: 404 виклики про ДТП, з яких 66 - з потерпілими. Є загиблі та травмовані;
  • по Києву: 45 викликів, 6 ДТП із травмованими.

"Зима - не експеримент. Дотримуйтеся ПДР і не ризикуйте життям", - додають у поліції.

Раніше ми ділились порадами про те, як підготувати авто до поїздки в гори взимку.

Читайте також про те, як зменшити гальмівний шлях на слизькій дорозі.

ДТП Погода в Україні Поліція Києва
