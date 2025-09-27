Як правильно діяти при ДТП: у поліції нагадали важливі правила

Поліція нагадує водіям порядок дій у разі дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Обов’язково оформлювати аварію через європротокол або викликати поліцію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Києва .

Якщо хоча б одна умова не дотримана, потрібно обов’язково викликати поліцію.

Раніше РБК-Україна писало, що водіям заборонено виїжджати на автомобілі з несправностями: не працюють гальма, рульове керування, освітлення, сигналізація, склоочисники або шини. Поліція наголошує перевіряти технічний стан авто перед поїздкою для безпеки на дорозі.

Також ми розповідали, що водії та пасажири повинні завжди пристібатися ременями безпеки, дотримуючись правил їх правильного кріплення, щоб забезпечити безпеку під час поїздки.