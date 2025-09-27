Як правильно діяти при ДТП: у поліції нагадали важливі правила
Поліція нагадує водіям порядок дій у разі дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Обов’язково оформлювати аварію через європротокол або викликати поліцію.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Основні кроки після ДТП:
- зупинитися та залишатися на місці пригоди, щоб поліцейські могли встановити всі обставини;
- перевірити наявність травмованих та у разі потреби викликати швидку та надати першу допомогу. Якщо потерпілих немає - увімкнути аварійну сигналізацію та виставити знак аварійної зупинки;
- повідомити 112, вказавши: точне місце ДТП, наявність потерпілих і їх стан, марки та моделі автівок, що зазнали пошкоджень.
Європротокол можна застосувати за умови:
- відсутності травмованих і загиблих;
- відсутності шкоди третім особам;
- наявності дійсних полісів обов’язкового страхування;
- досягнення згоди між водіями щодо всіх обставин;
- тверезого стану учасників;
- збитки не перевищують 250 тис. гривень (для договорів з 2025 року) або 160 тис. гривень (для старих договорів).
Якщо хоча б одна умова не дотримана, потрібно обов’язково викликати поліцію.
