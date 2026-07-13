Це буде ціллю Росії: у Раді зброярів пояснили, як захистити виробництво Patriot

Майбутнє виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні стане однією з пріоритетних цілей для російських атак, проте оборонна промисловість уже навчилася працювати в умовах постійних ракетних ударів.
Про це виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко заявив у коментарі РБК-Україна для матеріалу "Трамп дозволив Україні виробляти ракети Patriot: що для цього потрібно та які терміни".
Як керувати ризиками та захистити виробництво
За словами Федірка, наявні загрози не означають, що Україні потрібно відмовлятися від цього проєкту. Головне завдання зараз - не заперечувати ризики, а ефективно управляти ними.
Для безпеки процесу Федірко радить дотримуватися кількох правил:
Етапи інтеграції та вимоги США
На початковому етапі Україна може отримувати найбільш технологічно чутливі компоненти від американських або європейських партнерів. Безпосередньо на українських майданчиках відбуватимуться інтеграція, фінальна збірка та тестування систем. Надалі планується поступове нарощування власної частки у виробництві.
"Певний ризик існує і для західних виробників через можливість ураження обладнання або витоку технологій. Саме тому безпека виробництва, захист документації та контроль доступу будуть одними з головних умов американської сторони", - підкреслив Федірко.
Після російських атак балістикою по Києву Міноборони звернулося до 40 країн-партнерів з проханням щодо невідкладного надання ракет для установок Patriot у липні. Зараз Україна має гострий дефіцит таких ракет. Також у липні президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що США дозволять Україні виробляти Patriot.