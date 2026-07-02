Україна терміново просить ракети для Patriot у 40 країн

Україна звернулась до 40 країн-партнерів з проханням щодо невідкладного надання ракет для Patriot вже у липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони.

Зазначається, що ракети просять надати в обмін на майбутні поставки, законтрактовані для України.

"Збиття балістичних ракет залишається ключовим викликом через нестачу ракет до систем Patriot", - зазначили в Міноборони.

В міністерстві наголосили, що для забезпечення країни антибалістикою, у квітні було вперше укладено рекордний контракт на сотні ракет PAC-2 для Patriot за підтримки Німеччини. Вони почнуть надходити протягом наступних років.

Крім того, вперше було зроблено крок до закупівлі близько сотні ракет до Patriot на 1 млрд доларів за рахунок кредиту Євросоюзу. Цього року Київ також уперше почав отримувати ракети зі складів дружніх країн.

"Проте цього недостатньо - Україні критично потрібні додаткові ракети до систем Patriot. Вони є на складах партнерів. І саме від швидких рішень, масштабування механізму PURL та закупівлі ракет через JUMPSTART залежить захист українського неба", - підкреслили в Міноборони.