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США дозволять Україні робити Patriot, - Трамп

16:15 08.07.2026 Ср
2 хв
Президент США переконаний, що Україна "швидко впорається" з виробництвом цієї ППО
aimg Валерій Ульяненко
США дозволять Україні робити Patriot, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Сполучені Штати дадуть Україні право робити зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Зокрема, він розповів, що Вашингтон покаже Києву, як робити ці системи

"Мені пташка нашептала, що ми дамо їм (українцям) право робити Patriot, ми покажемо, як їх робити", - сказав американський лідер.

Трамп додав, що це "дуже технічно складна річ", але при цьому висловив переконання, що Україна "швидко впорається".

США дозволять Україні робити Patriot, - ТрампФото: Трамп заявив, що США дозволять України виробляти Patriot (інфографіка РБК-Україна)

"У нас є Patriot, але вони нам теж потрібні. Дещо ми можемо дати. Але я думаю, що вони зможуть швидко виробляти, зробимо потужності, компанія туди (в Україну - ред.) приїде", - підкреслив Трамп.

Він зазначив, що якби Україна мала від самого початку багато Patriot, то Київ був би цілком захищеним від ракет.

"Але я думаю, що ви почнете робити їх дуже швидко", - сказав президент США.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ проводить переговори з міжнародними партнерами щодо отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем Patriot.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом на саміті в Туреччині одним із ключових питань стане посилення української ППО, зокрема постачання ЗРК Patriot.

Крім того, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов раніше зазначав, що Україна відчуває гострий дефіцит ракет для перехоплення російської балістики.

За його словами, держави, які межують із Росією, вважають загрозу з її боку високою, тому не поспішають передавати Україні власні запаси таких ракет. Серед таких країн він назвав, зокрема, Німеччину.

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