США дозволять Україні робити Patriot, - Трамп

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Зокрема, він розповів, що Вашингтон покаже Києву, як робити ці системи

"Мені пташка нашептала, що ми дамо їм (українцям) право робити Patriot, ми покажемо, як їх робити", - сказав американський лідер.

Трамп додав, що це "дуже технічно складна річ", але при цьому висловив переконання, що Україна "швидко впорається".

Фото: Трамп заявив, що США дозволять України виробляти Patriot (інфографіка РБК-Україна)

"У нас є Patriot, але вони нам теж потрібні. Дещо ми можемо дати. Але я думаю, що вони зможуть швидко виробляти, зробимо потужності, компанія туди (в Україну - ред.) приїде", - підкреслив Трамп.

Він зазначив, що якби Україна мала від самого початку багато Patriot, то Київ був би цілком захищеним від ракет.

"Але я думаю, що ви почнете робити їх дуже швидко", - сказав президент США.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ проводить переговори з міжнародними партнерами щодо отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем Patriot.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом на саміті в Туреччині одним із ключових питань стане посилення української ППО, зокрема постачання ЗРК Patriot.