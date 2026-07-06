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В України взагалі немає ракет, щоб збивати балістику, - "Флеш"

18:31 06.07.2026 Пн
2 хв
Дефіцит ракет PAC-3 відчувається у всьому світі
aimg Валерій Ульяненко
В України взагалі немає ракет, щоб збивати балістику, - "Флеш" Фото: системи ППО Patriot (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

В України взагалі немає ракет і немає чим збивати російські балістичні ракети. Ба більше, дефіцит ракет PAC-3 відчувається у всьому світі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник міністра оборони України та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у коментарі Радіо NV.

"І така проблема не тільки у нас, вона є у світі, тому що зараз відчувається дефіцит цих ракет PAC-3 завдяки подіям по світу. І у нас є контракти, ми вже законтрактували багато ракет Patriot на наступний, майбутній період. І ми зараз намагаємося питати наших партнерів, країни НАТО, щоб вони дали нам у борг ці ракети", - сказав він.

Україна обіцяє, що поверне ці ракети, але, за словами "Флеша", усі розуміють, що ситуація в світі нестабільна, і Європа також.

Країни бережуть запаси ракет

"Ми бачимо багато інформації стосовно того, що можливо буде якась там агресія на Польщу, агресія на інші країни Прибалтики. І це відповідь, чому багато країн зараз намагається зберігати запасів цих Patriot, тому що ніхто не розуміє, що буде далі", - зазначив заступник міністра.

"Флеш" зауважив, що "дивний і агресивний сусід" є загрозою для країн, які мають спільний кордон з Росією, тому вони намагаються зберігати ракети, в тому числі і Німеччина.

"Я бачив, що каже міністр оборони Німеччини, що вони теж намагаються готуватись для майбутніх якісь там вірогідних дій з боку Росії. І це дійсно може бути, ми не розуміємо взагалі, що там у голові у Путіна і що він буде далі робити", - наголосив "Флеш".

Нагадаємо, цієї ночі українські захисники не збили жодної балістичної ракети, що летіла на Київ. Водночас по крилатих ракетах та "Калібрах" відсоток збиття високий.

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат пояснив, що головною причиною є дефіцит ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot.

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