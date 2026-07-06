В України взагалі немає ракет, щоб збивати балістику, - "Флеш"

В України взагалі немає ракет і немає чим збивати російські балістичні ракети. Ба більше, дефіцит ракет PAC-3 відчувається у всьому світі.

"І така проблема не тільки у нас, вона є у світі, тому що зараз відчувається дефіцит цих ракет PAC-3 завдяки подіям по світу. І у нас є контракти, ми вже законтрактували багато ракет Patriot на наступний, майбутній період. І ми зараз намагаємося питати наших партнерів, країни НАТО, щоб вони дали нам у борг ці ракети", - сказав він.

Україна обіцяє, що поверне ці ракети, але, за словами "Флеша", усі розуміють, що ситуація в світі нестабільна, і Європа також.

Країни бережуть запаси ракет

"Ми бачимо багато інформації стосовно того, що можливо буде якась там агресія на Польщу, агресія на інші країни Прибалтики. І це відповідь, чому багато країн зараз намагається зберігати запасів цих Patriot, тому що ніхто не розуміє, що буде далі", - зазначив заступник міністра.

"Флеш" зауважив, що "дивний і агресивний сусід" є загрозою для країн, які мають спільний кордон з Росією, тому вони намагаються зберігати ракети, в тому числі і Німеччина.

"Я бачив, що каже міністр оборони Німеччини, що вони теж намагаються готуватись для майбутніх якісь там вірогідних дій з боку Росії. І це дійсно може бути, ми не розуміємо взагалі, що там у голові у Путіна і що він буде далі робити", - наголосив "Флеш".