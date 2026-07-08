Швидко чи через роки? Коли Україна може виготовити свої перші ракети до Patriot

Авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі РБК-Україна підкреслив, що скоріш за все мова йде про виробництво ракет до комплексів Patriot, адже з пусковими установками проблем немає – вони є у нас, і їх виробляють поляки.

За його словами, якщо бути оптимістичним, то рік, як мінімум, піде на те, щоб зробити якийсь виробничий майданчик, щось побудувати, щось "заховати" і почати завозити якесь обладнання.

"Скажемо, в кращому випадку рік. І ще два роки потрібні на те, щоб зробити одну ракету. Тому що за технологію виробництва ракет PAC-3, виробництво триває від 23 до 25 місяців. Ну, тобто 2 роки. Тому в найкращому випадку ми це все отримуємо в 2029 році", - підкреслив Криволап.

Він також додав, що вже в 2027 році Україна повинна отримати законтрактовані ракети PAC-3 від Сполучених Штатів.

Авіаційний експерт та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський у коментарі РБК-Україна підкреслив, що поки що до кінця не відомо, як Україні передають можливість ліцензії виробництва і чи передають якісь виробничі підтримки.

"Система виробництва ракет Patriot – це велика кількість країн, які залучені до цього процесу. В Японії є завод, потім є кінцева збірка в Німеччині, а якщо йдеться про PAC-3, то їх виробляє Lockheed Martin у штаті Арканзас. Відповідно, тут треба зрозуміти, що частину засобів наведення виготовляють якісь ще компанії, немає такого, щоб усе виготовлялось на одному заводі", - підкреслив експерт.

Храпчинський також підкреслив, що для кінцевої збірки потрібні зовсім інші виробничі лінії. На його думку, йдеться не про пускові установки й точно не про засоби радіолокації, а, ймовірно, лише про самі ракети.

"Позитивна динаміка в тому, що, скоріше за все, дозволять виробляти в Україні, але яка саме частина виробництва, чи це фінальне складання – ці деталі поки не розкриті", - додав він.

Де сьогодні виробляють ракети до Patriot

Виробництво ракет до ЗРК Patriot є прикладом масштабної міжнародної кооперації, де жодне підприємство не виготовляє систему одноосібно.

Зокрема, випуск найсучаснішої модифікації PAC-3 закріплений за американською компанією Lockheed Martin в Арканзасі, тоді як у Німеччині розгорнуто фінальну збірку ракет версії PAC-2 (GEM-T), а Японія має власні ліцензійні лінії.

Водночас критично важливі компоненти, як-от системи точного наведення та бортова електроніка, постачаються розгалуженою мережею інших вузькопрофільних субпідрядників по всьому світу.

Що кажуть у Міноборони

Зі свого боку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у Telegram виразив упевненість у тому, що Україна зможе самостійно виробляти ракети до "Патріотів".

"Я розбирав ракети PAC від "Патріот" після відстрілу. Бачив, з чого і як вони зібрані, і можу з упевненістю сказати, що ми зможемо налагодити їхнє виробництво за ліцензією США", - зазначив Бескрестнов.

За його словами, це чудова новина, але, головне, щоб процес виробництва важливих компонентів ППО розпочався якомога швидше.