Это будет целью России: в Совете оружейников объяснили, как защитить производство Patriot

Будущее производство зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине станет одной из приоритетных целей российских атак, однако оборонная промышленность уже научилась работать в условиях постоянных ракетных ударов.
Об этом исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко заявил в комментарии РБК-Украина для материала "Трамп позволил Украине производить ракеты Patriot: что для этого нужно и какие сроки".
Как управлять рисками и защитить производство
По словам Федорко, имеющиеся угрозы не означают, что Украине нужно отказываться от этого проекта. Главная задача сейчас – не отрицать риски, а эффективно управлять ими.
Для безопасности процесса Федирко советует соблюдать несколько правил:
Этапы интеграции и требования США
На начальном этапе, Украина может получать наиболее технологически чувствительные компоненты от американских или европейских партнеров. Непосредственно на украинских площадках будут проходить интеграция, финальный сборник и тестирование систем. В дальнейшем планируется постепенное наращивание собственной доли в производстве.
"Определенный риск существует и для западных производителей из-за возможности поражения оборудования или утечки технологий. Именно поэтому безопасность производства, защита документации и контроль доступа будут одними из главных условий американской стороны", - подчеркнул Федирко.
После российских атак баллистикой по Киеву Минобороны обратилось к 40 странам-партнерам с просьбой о безотлагательном предоставлении ракет для установок Patriot в июле. Сейчас у Украины острый дефицит таких ракет. Также в июле президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что США позволят Украине производить Patriot.