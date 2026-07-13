Это будет целью России: в Совете оружейников объяснили, как защитить производство Patriot

Как управлять рисками и защитить производство

По словам Федорко, имеющиеся угрозы не означают, что Украине нужно отказываться от этого проекта. Главная задача сейчас – не отрицать риски, а эффективно управлять ими.

Для безопасности процесса Федирко советует соблюдать несколько правил:

в Украине не должно быть одного крупного завода, потеря которого способна полностью остановить процесс;

весь производственный цикл необходимо распределить между несколькими разными площадками;

критически важные операции должны дублироваться, а компоненты храниться в защищенных хранилищах, чтобы обеспечить возможность быстро возобновить работу в случае чрезвычайной ситуации.

Этапы интеграции и требования США

На начальном этапе, Украина может получать наиболее технологически чувствительные компоненты от американских или европейских партнеров. Непосредственно на украинских площадках будут проходить интеграция, финальный сборник и тестирование систем. В дальнейшем планируется постепенное наращивание собственной доли в производстве.

"Определенный риск существует и для западных производителей из-за возможности поражения оборудования или утечки технологий. Именно поэтому безопасность производства, защита документации и контроль доступа будут одними из главных условий американской стороны", - подчеркнул Федирко.