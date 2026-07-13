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Это будет целью России: в Совете оружейников объяснили, как защитить производство Patriot

08:39 13.07.2026 Пн
2 мин
Будет ли Россия бить по производству Patriot в Украине?
aimg Лев Шевченко
Фото: ракеты для Patriot (Getty Images)

Будущее производство зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине станет одной из приоритетных целей российских атак, однако оборонная промышленность уже научилась работать в условиях постоянных ракетных ударов.

Об этом исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко заявил в комментарии РБК-Украина для материала "Трамп позволил Украине производить ракеты Patriot: что для этого нужно и какие сроки".

Как управлять рисками и защитить производство

По словам Федорко, имеющиеся угрозы не означают, что Украине нужно отказываться от этого проекта. Главная задача сейчас – не отрицать риски, а эффективно управлять ими.

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Для безопасности процесса Федирко советует соблюдать несколько правил:

  • в Украине не должно быть одного крупного завода, потеря которого способна полностью остановить процесс;
  • весь производственный цикл необходимо распределить между несколькими разными площадками;
  • критически важные операции должны дублироваться, а компоненты храниться в защищенных хранилищах, чтобы обеспечить возможность быстро возобновить работу в случае чрезвычайной ситуации.

Этапы интеграции и требования США

На начальном этапе, Украина может получать наиболее технологически чувствительные компоненты от американских или европейских партнеров. Непосредственно на украинских площадках будут проходить интеграция, финальный сборник и тестирование систем. В дальнейшем планируется постепенное наращивание собственной доли в производстве.

"Определенный риск существует и для западных производителей из-за возможности поражения оборудования или утечки технологий. Именно поэтому безопасность производства, защита документации и контроль доступа будут одними из главных условий американской стороны", - подчеркнул Федирко.

После российских атак баллистикой по Киеву Минобороны обратилось к 40 странам-партнерам с просьбой о безотлагательном предоставлении ракет для установок Patriot в июле. Сейчас у Украины острый дефицит таких ракет. Также в июле президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что США позволят Украине производить Patriot.

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