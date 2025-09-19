"Це боляче": Костюк і Світоліна підсумували виступ України у Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу зупинилася за крок до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг 2025, поступившись Італії з рахунком 1:2. Після поразки своїми емоціями поділилися лідери команди Марта Костюк та Еліна Світоліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт Марти Костюк у соцмережі Instagram .

Костюк: "Горда за цю команду"

Марта Костюк підбила підсумки виступу української збірної та звернулася до вболівальників.

"Півфінал Кубка Біллі Джин Кінг не закінчився так, як ми сподівалися, і так, це боляче. Але, озираючись назад, я відчуваю велику гордість. Горда за цю команду і за дух, який ми привносили в кожен матч. Горда за те, як ми підбадьорювали одна одну і грали з серцем", - написала тенісистка.

"Ви дали нам енергію, щоб продовжувати, і змусили нас почуватися сильнішими на кожному кроці. Результат - це лише частина історії. Я дуже радію, що повернуся наступного року і спробую знову з цією дивовижною командою поруч", - Марта подякувала трибунам і фанам в Україні.

Світоліна: "Відчуваю розчарування"

Еліна Світоліна, яка у півфіналі програла Жасмін Паоліні, зізналася, що матч залишив гіркі емоції.

"Було багато довгих геймів, багато довгих розіграшів. Це той матч, через який я відчуваю розчарування. Я була попереду у другому сеті, але не змогла втримати перевагу. Звичайно, це дуже сумно", - сказала українка на пресконференції.

Світоліна мала шанс піти у відрив на старті третього сету, але не реалізувала п’ять брейкпойнтів. Зрештою, Паоліні дотиснула суперницю та перевела протистояння у парний матч, де Італія здобула вирішальну перемогу.

Як Україна втратила шанс на фінал

Україна почала півфінал із перемоги Марти Костюк над Елізабеттою Коччаретто. Однак Світоліна у драматичному матчі поступилася Паоліні, а в парній зустрічі дует Костюк - Кіченок програв Еррані та Паоліні у двох сетах.

Таким чином, рахунок у серії склав 1:2 на користь Італії.

Що далі

Італія у фіналі зіграє проти США або Великої Британії. Україна ж завершує виступи у півфіналі, підтвердивши статус однієї з найсильніших команд турніру.