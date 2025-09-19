ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Світоліна програла Паоліні в Кубку Біллі Джин Кінг: доля фіналу в руках сестер Кіченок

Шеньчжень, П'ятниця 19 вересня 2025 16:42
UA EN RU
Світоліна програла Паоліні в Кубку Біллі Джин Кінг: доля фіналу в руках сестер Кіченок Фото: Еліна Світоліна (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Еліна Світоліна в протистоянні 3 8-ю ракеткою світу Жасмін Паоліні билася за вихід у фінал Кубка Біллі Джин Кінг в рамках матчу збірних України та Італії.

Про те, як пройшов матч, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Кубок Біллі Джин Кінг, півфінал

Україна – Італія – 1:1

Еліна Світоліна – Жасмін Паоліні – 6:3, 4:6, 4:6

Ціна поєдинку

Після успіху Марти Костюк у першій грі матчевого протистояння, перемога Світоліної виводила Україну в фінал турніру, який фактично є чемпіонатом світу для жіночих тенісних національних команд.

Програж означав, що путувку розіграють у зустрічі пар, де більш сильні позиції в італійок.

Світоліна двічі грала з Паоліні в поточному сезоні та двічі перемагала. Матчі відбувалися на турнірах серії "Гренд Слем" – на відкритому чемпіонаті Австралії та "Ролан Гаррос".

Деталі гри

Світоліна дуже впевнено стартувала в першій партії, взявши подачу італійки в третьому геймі. Далі вона тримала мінімальну перевагу аж до дев'ятого розіграшу, де знову зробила брейк. Стартовий сет завершився на користь нашої спортсменки – 6:3.

На початку другої партії Еліна поступилась Паоліні на власних м'ячах, Проте одразу ж відігралася, зробивши брейк у відповідь. Далі на корті точилася важка в'язка боротьба, де жодна з суперниць не мала відчутної переваги.

В шостому геймі Світоліна знову виграла подачу суперниці. Рахунок став - 4:2 на користь українки, і це дало надію на перемогу. Проте Паоліні відповіла брейком вже в наступному розіграші. А потім зробила ще один – у дев'ятому геймі. Загалом італійка зуміла взяти чотири гейми поспіль і перевела поєдинок у вирішальний сет.

В третій партії багато в чому знаковим став другий розіграш. Світоліна після успіху на своїй подачі мала брати гейм на прийомі. Проте Паоліні змогла відіграти 5 (!) брейк-пойнтів і взяти очко. Гейм тривав 16 хвилин! А після цього Еліна програла й власну подачу.

Світоліна майже повернулася в гру у 8-му геймі, коли відіграла брейк та зрівняла рахунок - 4:4. Але все було марно, оскільки потім Еліна віддала свою подачу, причому під нуль. Паоліні ж поставила переможну крапку, взявши вирішальне очко на власних м'ячах.

Світоліна програла Паоліні в Кубку Біллі Джин Кінг: доля фіналу в руках сестер Кіченок

Що далі

Рахунок у півфінальному протистоянні Україна – Італія зрівнявся – 1:1. Доля путівки в фінал вирішиться в парній зустрічі.

За Україну в ній зіграють сестри Людмила та Надія Кіченок. За Італію – Паоліні та Сара Еррані. Орієнтовний початок гри – о 17:15.

Де дивитися матч

Всі матчі української збірної на Кубку Біллі Джин Кінг 2025доступні для перегляду безкоштовно на YouTube-каналі Setanta Sports.

Окрім цього, поєдинки можна дивитися на телеканалі SetantaSports+ та на платформі setantasports.com.

Раніше ми розповіли, як Україна перемогла Іспанію в чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

Також читайте, як чоловіча національна команда здолала Домінікану та піднялася в розіграші Кубка Девіса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Збірна України Еліна Світоліна Марта Костюк
Новини
Чи веде Україна переговори з РФ про завершення війни: відповідь секретаря РНБО
Чи веде Україна переговори з РФ про завершення війни: відповідь секретаря РНБО
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто