Україна в суху здолала Домінікану та вийшла до Першої світової групи Кубка Девіса

Збірна України з тенісу офіційно вийшла до плейоф за місце у Першій світовій групі Кубка Девіса. Рішення забезпечила перемога у третьому матчі проти Домініканської Республіки, що завершила протистояння Другої світової групи з рахунком 3:0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Українські тенісисти виграли всі три матчі серії

До третього поєдинку протистояння Другої світової групи Кубка Девіса збірна України підходила після двох перемог.

У першому матчі Владислав Орлов переграв Роберто Сіда у двох сетах, продемонструвавши надійну гру на своїй подачі та точну реалізацію при поверненнях.

Другий матч приніс ще одну перемогу українській команді - В’ячеслав Бєлінський також завершив гру у двох сетах, здолавши Петра Бертрана.

Ці результати, точно, забезпечили Україні психологічну перевагу перед вирішальним матчем у серії.

Третій матч став ключовим

Розв’язка протистояння визначалася в парній грі, де зустрілися пари Владислав Орлов / Олександр Овчаренко проти Роберто Сіда / Петра Бертрана.

Перший сет виявився надзвичайно напруженим. Українські тенісисти відіграли три сетболи поспіль на прийомі за рахунку 4:5, після чого обидві пари обмінялися перемогами у наступних двох геймах, що призвело до тайбрейку.

У ньому Орлов та Овчаренко змогли вирвати перемогу з рахунком 9:7, продемонструвавши витримку та високий рівень командної взаємодії.

Другий сет українці розпочали впевнено, обмінявшись двома виграними геймами на своїх подачах із суперниками.

Після цього Орлов та Овчаренко здійснили ривок із чотирьох виграних геймів поспіль, який дозволив їм завершити сет з рахунком 6:2 та підсумково виграти матч - 2:0.

Ця перемога зробила рахунок у протистоянні 3:0 на користь збірної України.

Що далі для збірної України

Завдяки перемозі у серії "синьо-жовті" здобули право брати участь у плейоф Першої світової групи Кубка Девіса.

На цьому етапі вони зустрінуться з однією з 25 збірних, які візьмуть участь у плейофі - 13 переможців із Другої світової групи та 13 команд, що програли у матчах Першої світової групи.

Ці матчі відбудуться у 2026 році та визначать фінальний склад учасників Першої світової групи наступного сезону.