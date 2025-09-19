ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Крок до фіналу: Костюк принесла Україні перший бал в протистоянні з Італією в Кубку Біллі Джин Кінг

Шеньчжень, П'ятниця 19 вересня 2025 13:48
UA EN RU
Крок до фіналу: Костюк принесла Україні перший бал в протистоянні з Італією в Кубку Біллі Джин Кінг Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Марта Костюк здобула для України перший бал у півфінальному матчі Кубка Біллі Джин Кінг проти Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Кубок Біллі Джин Кінг, півфінал

Україна – Італія – 1:0

Марта Костюк – Елізабетта Коччаретто – 6:2, 6:3

Крок до фіналу: Костюк принесла Україні перший бал в протистоянні з Італією в Кубку Біллі Джин Кінг

Як пройшов матч

Українка одразу продемонструвала, хто хазяйка на корті, вигравши вже перший гейм на подачі суперниці. Потім вона зробила другий брейк і повела – 4:1. У сьомому геймі, також на прийомі мала два сет-пойнти, проте програла. Але довела справу до логічного завершення на власних м'ячах – 6:2.

Друга партія проходила складніше. Суперниці брали свої подачі до п'ятого гейму, коли "традицію" порушила українка. Зробивши брейк і не віддавши суперниці жодної власної подачі, вона довела партію і матч до перемоги.

Що далі

Україна повела у рахунку в протистоянні з Італією – 1:0.

Наступними на корт вийдуть лідери команд. 13-та ракетка світу Еліна Світоліна зіграє проти 8-ї в рейтингу Жасмін Паоліні. Старт поєдинку призначено на 14:15 за київським часом.

Перемога Світоліної виведе Україну в фінал. У разі ж виграшу італійки, все вирішиться в парній зустрічі, де за Україну заявлені сестри Людмила та Надія Кіченок, а за Італію – Паоліні та Сара Еррані.

Де дивитися матчі

Всі матчі української збірної на Кубку Біллі Джин Кінг 2025доступні для перегляду безкоштовно на YouTube-каналі Setanta Sports.

Окрім цього, поєдинки можна дивитися на телеканалі SetantaSports+ та на платформі setantasports.com.

Раніше ми розповіли, як Україна перемогла Іспанію в чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

Також читайте, як чоловіча національна команда здолала Домінікану та піднялася в розіграші Кубка Девіса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Збірна України Марта Костюк Еліна Світоліна
Новини
Чи веде Україна переговори з РФ про завершення війни: відповідь секретаря РНБО
Чи веде Україна переговори з РФ про завершення війни: відповідь секретаря РНБО
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто