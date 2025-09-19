Крок до фіналу: Костюк принесла Україні перший бал в протистоянні з Італією в Кубку Біллі Джин Кінг
Марта Костюк здобула для України перший бал у півфінальному матчі Кубка Біллі Джин Кінг проти Італії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.
Кубок Біллі Джин Кінг, півфінал
Україна – Італія – 1:0
Марта Костюк – Елізабетта Коччаретто – 6:2, 6:3
Як пройшов матч
Українка одразу продемонструвала, хто хазяйка на корті, вигравши вже перший гейм на подачі суперниці. Потім вона зробила другий брейк і повела – 4:1. У сьомому геймі, також на прийомі мала два сет-пойнти, проте програла. Але довела справу до логічного завершення на власних м'ячах – 6:2.
Друга партія проходила складніше. Суперниці брали свої подачі до п'ятого гейму, коли "традицію" порушила українка. Зробивши брейк і не віддавши суперниці жодної власної подачі, вона довела партію і матч до перемоги.
Що далі
Україна повела у рахунку в протистоянні з Італією – 1:0.
Наступними на корт вийдуть лідери команд. 13-та ракетка світу Еліна Світоліна зіграє проти 8-ї в рейтингу Жасмін Паоліні. Старт поєдинку призначено на 14:15 за київським часом.
Перемога Світоліної виведе Україну в фінал. У разі ж виграшу італійки, все вирішиться в парній зустрічі, де за Україну заявлені сестри Людмила та Надія Кіченок, а за Італію – Паоліні та Сара Еррані.
Де дивитися матчі
Всі матчі української збірної на Кубку Біллі Джин Кінг 2025доступні для перегляду безкоштовно на YouTube-каналі Setanta Sports.
Окрім цього, поєдинки можна дивитися на телеканалі SetantaSports+ та на платформі setantasports.com.
