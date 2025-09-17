ua en ru
Світоліна вивела Україну у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг: хто наступний суперник

Шеньчжень, Середа 17 вересня 2025 16:45
Світоліна вивела Україну у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг: хто наступний суперник Фото: Еліна Світоліна (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Лідер українського тенісу Еліна Світоліна здолала першу ракетку Іспанії Паулу Бадосу та вивела нашу національну команду в півфінал Кубка Білли Джин Кінг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Кубок Біллі Джин Кінг, 1/4 фіналу

Україна – Іспанія – 2:0

Еліна Світоліна – Паула Бадоса – 5:7, 6:2, 7:5

Деталі матчу

Як і Марта Костюк, в першому поєдинку матчевого протистояння, Світоліна почала досить важко. І все ж вона мала чудовий шанс завершити непросту першу партію на свою користь. У десятому геймі, ведучи 5:4 на подачі суперниці, українка не реалізувала сетбол. А потім – програла три гейми поспіль.

Невдача першого сету не вибила українку з колії. І в другому – все пішло напрочуд легко. Світоліна виграла два гейми на прийомі та успішно завершила всі розіграші на власній подачі. У підсумку – переконливі 6:2 у партії та рівновага за сетами.

На початку треьої, вирішальної, партії перевага нашої тенісної прими теж не викликала сумнівів. Українка зробила брейк вже на першій подачі суперниці та забезпечила собі комфортну перевагу - 3:0. Втім, дуже рано повірила в перемогу та збилася з ритму. У підсумку програла свою подачу та дозволила іспанці зрівняти рахунок - 4:4.

Втім у нервовому завершенні поєдинку Світоліна дотиснула суперницю - 7:5. Збірна України, яка вперше бере участь у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг, вийшла в півфінал -- до четвірки найкращих команд планети.

