Україна заробила космічну суму! Скільки отримала збірна на Кубку Біллі Джин Кінг?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Чемпіон.

Призові для учасників фінального раунду

Усі чвертьфіналісти Кубка Біллі Джин Кінг 2025 за участь у турнірі отримують по 375 тисяч доларів.

Команди, які програли у півфіналах, заробляють по 775 тисяч доларів, з них по 400 тисяч доларів за півфінальну участь і по 375 тисяч за чвертьфінал.

Суми для фіналістів та переможця

Команда, що виграла півфінал, але програла у фіналі, отримує сумарно 1,975 млн доларів: 600 тисяч доларів за півфінал і 1 мільйон за поразку у фіналі.

Переможець Кубка Біллі Джин Кінг 2025 сумарно отримає 2,975 млн доларів - 600 тисяч доларів за півфінал та бонус у 2 млн доларів за перемогу у фіналі.

Україна серед фінансово успішних команд

Попри поразку в матчі з Італією, українська збірна залишилася серед найбільш забезпечених учасників турніру, отримавши 775 тисяч доларів.

Це включає виплати за півфінал та чвертьфінал. Аналогічну суму отримає команда, яка програє другий півфінал 20 вересня.

Деталі призового фонду КБДК 2025: