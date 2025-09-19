"Это больно": Костюк и Свитолина подытожили выступление Украины в Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Украины по теннису остановилась в шаге от финала Кубка Билли Джин Кинг 2025, уступив Италии со счетом 1:2. После поражения своими эмоциями поделились лидеры команды Марта Костюк и Элина Свитолина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Марты Костюк в соцсети Instagram .

Костюк: "Гордая за эту команду"

Марта Костюк подвела итоги выступления украинской сборной и обратилась к болельщикам.

"Полуфинал Кубка Билли Джин Кинг не закончился так, как мы надеялись, и да, это больно. Но, оглядываясь назад, я испытываю большую гордость. Горда за эту команду и за дух, который мы привносили в каждый матч. Горда за то, как мы подбадривали друг друга и играли с сердцем", - написала теннисистка.

"Вы дали нам энергию, чтобы продолжать, и заставили нас чувствовать себя сильнее на каждом шагу. Результат - это лишь часть истории. Я очень рада, что вернусь в следующем году и попробую снова с этой удивительной командой рядом", - Марта поблагодарила трибуны и фанатов в Украине.

Свитолина: "Чувствую разочарование"

Элина Свитолина, которая в полуфинале проиграла Жасмин Паолине, призналась, что матч оставил горькие эмоции.

"Было много длинных геймов, много длинных розыгрышей. Это тот матч, из-за которого я испытываю разочарование. Я была впереди во втором сете, но не смогла удержать преимущество. Конечно, это очень грустно", - сказала украинка на пресс-конференции.

Свитолина имела шанс уйти в отрыв на старте третьего сета, но не реализовала пять брейкпойнтов. В конце концов, Паолини дожала соперницу и перевела противостояние в парный матч, где Италия одержала решающую победу.

Как Украина потеряла шанс на финал

Украина начала полуфинал с победы Марты Костюк над Элизабеттой Коччаретто. Однако Свитолина в драматическом матче уступила Паолине, а в парной встрече дуэт Костюк - Киченок проиграл Эррани и Паолине в двух сетах.

Таким образом, счет в серии составил 1:2 в пользу Италии.

Что дальше

Италия в финале сыграет против США или Великобритании. Украина же завершает выступления в полуфинале, подтвердив статус одной из сильнейших команд турнира.