Українки програли Італії і не вийшли у фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу завершила виступи на Кубку Біллі Джин Кінг у півфіналі. У вирішальному парному матчі Марта Костюк та Людмила Кіченок поступилися чинним чемпіонкам турніру з Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Україна дебютувала у фінальному раунді

Збірна України вперше за новим форматом (з 2020 року) зіграла у фінальному раунді Кубка Біллі Джин Кінг. У дебютному чвертьфіналі "синьо-жовті" достроково здолали Іспанію, вигравши обидва одиночні поєдинки.

Наступною суперницею української команди стала чинна чемпіонка Італія. Перший матч завершився перемогою Марти Костюк над Елізабеттою Коччаретто, але у другій грі Еліна Світоліна програла Жасмін Паоліні. Доля протистояння вирішувалася у парному матчі.

Вирішальний матч проти чемпіонок

Капітан збірної Ілля Марченко обрав дует Костюк/Кіченок замість звичного тандему сестер Кіченок. Суперницями стали Жасмін Паоліні та Сара Еррані, які посідають п’яте місце світового парного рейтингу.

Перший сет українки розпочали невдало, поступившись із рахунком 2:6. У другій партії Костюк і Кіченок повели 3:1 з брейком, однак італійки відповіли серією з п’яти виграних геймів поспіль. Матч завершився перемогою Паоліні та Еррані – 6:2, 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин. Українки зробили два брейки, але припустилися двох подвійних помилок. Італійський дует реалізував п’ять брейкпойнтів із семи.

Італія у фіналі, Україна з історичним результатом

Загальний рахунок матчу Україна - Італія склав 1:2. Чинні чемпіонки вийшли у фінал турніру, де 21 вересня зустрінуться з переможцем пари США - Велика Британія.

Для української збірної цей виступ став історичним - команда вперше дійшла до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.