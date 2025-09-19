ua en ru
Сб, 20 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українки програли Італії і не вийшли у фінал Кубка Біллі Джин Кінг

П'ятниця 19 вересня 2025 19:24
UA EN RU
Українки програли Італії і не вийшли у фінал Кубка Біллі Джин Кінг Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Жіноча збірна України з тенісу завершила виступи на Кубку Біллі Джин Кінг у півфіналі. У вирішальному парному матчі Марта Костюк та Людмила Кіченок поступилися чинним чемпіонкам турніру з Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Україна дебютувала у фінальному раунді

Збірна України вперше за новим форматом (з 2020 року) зіграла у фінальному раунді Кубка Біллі Джин Кінг. У дебютному чвертьфіналі "синьо-жовті" достроково здолали Іспанію, вигравши обидва одиночні поєдинки.

Наступною суперницею української команди стала чинна чемпіонка Італія. Перший матч завершився перемогою Марти Костюк над Елізабеттою Коччаретто, але у другій грі Еліна Світоліна програла Жасмін Паоліні. Доля протистояння вирішувалася у парному матчі.

Вирішальний матч проти чемпіонок

Капітан збірної Ілля Марченко обрав дует Костюк/Кіченок замість звичного тандему сестер Кіченок. Суперницями стали Жасмін Паоліні та Сара Еррані, які посідають п’яте місце світового парного рейтингу.

Перший сет українки розпочали невдало, поступившись із рахунком 2:6. У другій партії Костюк і Кіченок повели 3:1 з брейком, однак італійки відповіли серією з п’яти виграних геймів поспіль. Матч завершився перемогою Паоліні та Еррані – 6:2, 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин. Українки зробили два брейки, але припустилися двох подвійних помилок. Італійський дует реалізував п’ять брейкпойнтів із семи.

Італія у фіналі, Україна з історичним результатом

Загальний рахунок матчу Україна - Італія склав 1:2. Чинні чемпіонки вийшли у фінал турніру, де 21 вересня зустрінуться з переможцем пари США - Велика Британія.

Для української збірної цей виступ став історичним - команда вперше дійшла до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Раніше ми повідомили про позиції українок у оновленому рейтингу WTA.

Також читайте, як чоловіча національна команда здолала Домінікану та піднялася в розіграші Кубка Девіса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Марта Костюк
Новини
Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії
Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто