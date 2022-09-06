Трасс сегодня станет премьером Британии. Что она обещала Украине

Победа и дальнейшие планы

Накануне консерваторы объявили результаты голосования за нового партийного лидера. Как и прогнозировали букмекеры, Трасс обошла своего конкурента Риши Сунака - 81 326 голосов против 60 399.

В благодарственной речи она заявила, что победить такого сильного соперника было для нее честью. И намекнула, что досрочных парламентских выборов не будет, а в 2024 году намерена обеспечить очередную победу Консервативной партии.

Подводя итоги голосования и говоря о своей победе, Трасс высоко оценила работу Бориса Джонсона, в кабинете министров которого она до последнего занимала должность министра иностранных дел. В отличие от Сунака, на фоне кадрового скандала покинувшего должность министра финансов.

"Борис, ты добился Brexit (выхода Британии из Евросоюза, - ред.), ты внедрил вакцинацию и ты противостоял (президенту России, - ред.) Владимиру Путину. Тобой восхищаются от Киева до Карлайла", - заявила она.

Фото: Лиз Трасс высоко оценила работу Бориса Джонсона на посту премьера (GettyImages)

Что касается внутренней политики, она подчеркнула, что убеждения консерваторов находят отклик у британцев, поэтому планирует выполнить "все то, что обещали избирателям по всей нашей великой стране".

"У меня есть смелый план по снижению налогов и поддержке нашей экономики", - добавила новый премьер.

Ожидается, что обещание немедленных действий означает сокращение экологических сборов, отмену повышения сборов национального страхования и корпоративного налога, возможное сокращение НДС. Кроме того, она будет делать все, чтобы не допустить нового референдума о независимости Шотландии.

Политический путь

Лиз Трасс является членом Консервативной партии с 1996 года. На протяжении 2000-х безуспешно пыталась избраться в парламент в округах с традиционно сильными позициям лейбористов. И лишь на выборах 2010 году победила в избирательном округе Юго-Западный Норфолк.

Через два года тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон провел сразу 50 ротаций, в ходе чего Трасс стала парламентским помощником министра образования. Но уже в 2014 году заняла должность министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

Фото: Лиз Трасс уже 8 лет работает в правительстве Британии (GettyImages)

В июле 2016 года была назначена министром юстиции и лордом-канцлером в первом кабинете Терезы Мэй, во втором ее кабинете стала главным секретарем казначейства. Затем в 2019 году при формировании правительства Бориса Джонсона получила пост министра внешней торговли, а почти ровно год назад в результате кадровой перетасовки возглавила Форин-офис (Министерство иностранных дел).

Будучи главой британского МИД, Лиз Трасс постоянно выражала поддержку Украине и критиковала президента России Владимира Путина.

"Путин будет побежден". Самые громкие заявления Трасс

Еще до полномасштабного вторжения Трасс пыталась предотвратить военный конфликт. Во время визита в Москву 10 февраля 2022 года на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым она пыталась донести обеспокоенность Лондона насчет стягивания войск в приграничные области РФ.

Лавров сделал ей замечание, что армия находится на российской территории, и уточнил, не оспаривает ли Британия российский суверенитет над двумя областями, имея в виду Воронежскую и Ростовскую. Как пишут западные СМИ, тогда она подумала, что речь идет о Донецкой и Луганской областях, и заявила, что суверенитет России над регионами не будет признан.

В дальнейшем Лиз Трасс не допускала скандальных трактовок в своих заявлениях. Вот некоторые из них:

"Путин должен потерпеть поражение в Украине. Россию нужно сдержать, и подобная агрессия никогда не должна повторяться. Союзники должны поддержать переход Украины на стандартное вооружение НАТО" .

. "Мы четко понимаем, что Путин и все, кто стоит за военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности… Мы открыты к идее трибунала, мы сейчас рассматриваем ее".

"Самое время удвоить усилия и обеспечить, чтобы Украина победила Россию, чтобы президент Зеленский (президент Украины, - ред.) мог вести переговоры с позиции силы".

"Если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха, это приведет к невыразимым страданиям по всей Европе". (Примечание. Это заявление Трасс сделала в продолжение фразы о том, что Россия ценами на газ взяла в заложники европейские страны).

(Примечание. Это заявление Трасс сделала в продолжение фразы о том, что Россия ценами на газ взяла в заложники европейские страны). О готовности применить ядерное оружие в случае необходимости - "Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это".

"Я пойду еще дальше в качестве премьер-министра и буду делать все возможное, в том числе рассекречивать больше разведданных, чтобы показать миру тактику Путина. Мое правительство будет стратегически использовать данные разведки, чтобы обнажить попытки Кремля подрывать и дестабилизировать свободолюбивые демократии".

Новый лучший друг?

Еще в июле, когда Борис Джонсон объявил о вынужденной отставке, Трасс пообещала придерживаться линии, заданной ее предшественником.

"Я буду лучшим другом Украины. Я пойду по стопам Джонсона и полностью обязуюсь гарантировать, что Путин потерпит неудачу в Украине и стратегическое поражение", - решительно заявила она.

А на Втором саммите леди и джентльменов она подчеркнула, что на каждый российский удар Британия будет отвечать увеличением помощи Украине.

"Мы знаем, что украинцы борются не только за будущее, но и за демократию. Именно потому победа Украины важна для всех нас. С каждой ракетой, которая бьет по украинским городам, с каждым мужчиной, женщиной и ребенком, которые испытывают страдания, мы будем предоставлять больше (вооружений, - ред.)", - отметила Трасс.

Реакция на победу Лиз Трасс

Ряд зарубежных лидеров уже успели отреагировать на избрание нового лидера Консервативной партии. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на продолжение сотрудничества.

"Мы вместе сталкиваемся со многими проблемами, от изменения климата до вторжения России в Украину. Я надеюсь на конструктивные отношения при полном соблюдении наших соглашений", - отметила она.

Ирландский премьер Мишель Мартин выразил надежду на плодотворную работу с ближайшим соседом и решение важных вопросов на двусторонней и глобальной основе. Также свою поддержку выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Я несколько раз разговаривал с Лиз Трасс за последние несколько месяцев, когда она была главой внешнеполитического ведомства, и уже могу сказать, что я очень, очень рад, потому что это будет, по крайней мере, продолжением, возможно, даже усилением, в соответствии с ее заявлениями, британской политики поддержки Украины в ее борьбе за независимость, свободу, суверенитет и за наши европейские ценности", - констатировал он.

Ну и, наконец, украинский президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что с нетерпением ждет сотрудничества с Трасс.

"Мы в Украине хорошо ее знаем, она всегда была на светлой стороне европейской политики. Я верю, что вместе мы сможем сделать еще очень много для защиты наших народов и провала всех российских деструктивных усилий. Главное - сохранять наше единство, а это обязательно будет", - подчеркнул президент Украины.

Тем временем украинский посол Вадим Пристайко отметил, что дипломатические миссии уже готовят поездку Лиз Трасс в Киев в новом статусе.