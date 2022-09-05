Зеленский отреагировал на победу Трасс: сможем сделать много для защиты наших народов

Киев и Лондон совместно смогут сделать очень много для защиты наших народов и провала всех деструктивных усилий России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Уже жду, когда можно будет продолжить наше сотрудничество с Борисом Джонсоном в его новом статусе и не меньше жду начала сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании госпожой Лиз Трасс", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина хорошо знает, что она всегда была на светлой стороне европейской политики.

"Я верю, что мы сможем сделать еще очень много для защиты наших народов и провала всех деструктивных усилий России. Главное – сохранять наше единство", - добавил президент Украины.