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Зеленский отреагировал на победу Трасс: сможем сделать много для защиты наших народов

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Киев, Понедельник 05 сентября 2022 22:27
Зеленский отреагировал на победу Трасс: сможем сделать много для защиты наших народов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Киев и Лондон совместно смогут сделать очень много для защиты наших народов и провала всех деструктивных усилий России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Уже жду, когда можно будет продолжить наше сотрудничество с Борисом Джонсоном в его новом статусе и не меньше жду начала сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании госпожой Лиз Трасс", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина хорошо знает, что она всегда была на светлой стороне европейской политики.

"Я верю, что мы сможем сделать еще очень много для защиты наших народов и провала всех деструктивных усилий России. Главное – сохранять наше единство", - добавил президент Украины.

Напомним, сегодня в Соединенном Королевстве назначен новый премьер-министр страны. Им стала действующий глава МИД Британии Лиз Трасс. Трасс получила 81 326 голосов против 60 399 за ее конкурента Риши Сунака.

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