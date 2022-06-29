Настало время удвоить помощь, чтобы Украина могла вести переговоры с позиции силы, - Трасс
Глава МИД Британии Лиз Трасс призвала удвоить помощь Украине. Тогда Киев сможет вести переговоры с позиции силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу британского дипломатического ведомства в Twitter.
"Сейчас самое время удвоить усилия и обеспечить, чтобы Украина победила Россию, чтобы президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) мог вести переговоры с позиции силы", - написала Трасс после выступления лидера Украины на саммите НАТО.
Также она добавила, что Запад остается солидарен с борьбой Украины за свободу.
Напомним, сегодня в Мадриде проходит саммит лидеров Североатлантического альянса. Туда был приглашен и Зеленский.
Также мы писали, что Великобритания готова предоставить Украине дополнительно 525 миллионов долларов в качестве гарантий для кредита Всемирного банка в конце 2022 года.
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