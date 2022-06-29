Настало время удвоить помощь, чтобы Украина могла вести переговоры с позиции силы, - Трасс

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу британского дипломатического ведомства в Twitter.

"Сейчас самое время удвоить усилия и обеспечить, чтобы Украина победила Россию, чтобы президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) мог вести переговоры с позиции силы", - написала Трасс после выступления лидера Украины на саммите НАТО.

Также она добавила, что Запад остается солидарен с борьбой Украины за свободу.