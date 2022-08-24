Трасс обещает чаще делиться разведданными о России, если станет премьер-министром

Глава МИД Британии Лиз Трасс обещала чаще делиться с общественностью информацией спецслужб о планах России на международной арене, если станет премьер-министром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph .

Трасс заявила, что будет применять подобный "жесткий подход для сдерживания злонамеренной активности со стороны потенциально враждебных государств", которые "угрожают глобальной безопасности".

"Я пойду еще дальше в качестве премьер-министра и буду делать все возможное, в том числе рассекречивать больше разведданных, чтобы показать миру тактику президента РФ Владимира Путина. Мое правительство будет стратегически использовать данные разведки, чтобы обнажить попытки Кремля подрывать и дестабилизировать свободолюбивые демократии", - заявила она.

Напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра, заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости.

До этого Трасс заявила, что президент России Владимир Путин не имеет морального права заседать в G20, пока идет война против Украины.

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