На каждый российский удар Британия будет отвечать увеличением помощи Украине, - Трасс

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время Второго международного саммит первых леди и джентльменов.

"Мы знаем, что украинцы борются не только за их будущее, а за демократию, будущее и суверенитет как таковой. Именно потому победа Украины важна для всех нас. С каждой ракетой, которая попадает в украинские города, с каждым мужчиной, женщиной и ребенком, которые испытывают страдания, мы будем предоставлять больше", - сказала она.

По словам Трасс, победа в этой войне должна быть за Украиной.

"Мы будем предоставлять помощь, чтобы Украина стала более мощной, более успешной после этой войны, потому что она восстанет символом демократии. То, что Путин пытается уничтожить Украину - он только создает более мощную, объединенную нацию. Великобритания будет оставаться с Украиной столько, сколько это будет нужно. Сейчас, как никогда, Украина должна победить", - заявила Трасс.