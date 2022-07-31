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Трасс заявила, что не допустит нового референдума в Шотландии

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Лондон, Воскресенье 31 июля 2022 04:57
Трасс заявила, что не допустит нового референдума в Шотландии Фото: глава МИД Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания ее премьером Великобритании не допустит проведения нового референдума о независимости в Шотландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph.

Она напомнила о соглашении шотландских националистов о том, что референдум должен проводиться один раз в поколение.

"Шотландские националисты согласились с тем, что референдум должен проходить раз в поколение. Я сделаю так, чтобы они следовали своим словам. Я буду работать над тем, чтобы укрепить весь наш союз. Если я стану премьер-министром, я не дам подобное разрешение. Для меня совершенно очевидно, что, пока я за старшего, второму референдуму о шотландской независимости не бывать", - заявила Трасс.

Напомним, власти Шотландии предложили провести второй по счету референдум по вопросу независимости Шотландии 19 октября в 2023 году.

Ранее Трасс заявляла о готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, если станет преемником Бориса Джонсона.

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