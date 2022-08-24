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Трасс сообщила о готовности применить ядерное оружие при необходимости

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Лондон, Среда 24 августа 2022 00:21
Трасс сообщила о готовности применить ядерное оружие при необходимости Фото: министр иностранных дел Британии Лизз Трасс (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Глава МИД Британии Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра, заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times radio.

Она назвала это важной обязанностью премьер-министра Британии.

"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", - заявила Трасс.

Напомним, что премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о свою отставку в июле этого года. Причиной для этого стали обвинения члена его команды в сексуальных домогательствах к двум мужчинам.

Члены правительства Джонсона начали подавать в отставку, а депутаты правящей партии Великобритании провели голосование, чтобы объявить Джонсону вотум недоверия.

Через определенное время стали известны имена кандидатов на должность премьера Британии.

До финала смогла дойти министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая на 22 процента опережает министра финансов Риши Сунака.

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