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Британия поддержит идею создания Международного трибунала для Путина, - МИД

Новина українською →
Среда 18 мая 2022 12:25
Британия поддержит идею создания Международного трибунала для Путина, - МИД Фото: Элизабет Трасс, глава Министерства иностранных дел Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Британия открыта для идеи по созданию международного уголовного трибунала в отношении России. Он будет судить главу Кремля Владимира Путина и других лидеров страны-оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы четко понимаем, что Путин и все те, кто стоит за ужасными военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности и мы очень тесно сотрудничаем с международным уголовным судом", - заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Как отметила министр, Британия направила в Украину своих сотрудников, которые помогут собрать доказательства военных преступлений России.

По словам Трасс, вопрос создания международного уголовного трибунала уже обсуждался с украинским правительством.

"Мы открыты к идее трибунала, мы сейчас рассматриваем ее, но хотим найти самый эффективный способ судебного преследования тех людей, которые совершили эти ужасные военные преступления, включая изнасилования, сексуальное насилие, неизбирательные нападения на гражданских лиц", - добавила Трасс.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в Украине уже есть подразделения, работающие по аналогии с тайными группами израильской разведки "Моссад" по поиску нацистов.

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