Трамп зробив заяву про Україну та "неминучу втрату Донбасу"

США, П'ятниця 21 листопада 2025 18:45
UA EN RU
Трамп зробив заяву про Україну та "неминучу втрату Донбасу" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Американський лідер Дональд Трамп переконаний, що Україна "за короткий проміжок часу" втратить Донбас.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Дональд Трамп заявив в радіоінтерв'ю Fox News.

За словами президента США, Україна буде змушена віддати навіть ті землі, які вона не втратила під час протистояння російській агресії.

"Вони втратять її (територію, - ред.) найближчим часом, так", - заявив Трамп.

Американський президент наголосив в інтерв'ю, що Україна продовжує втрачати територію.

Зазначимо, новий мирний план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні передбачає, що РФ отримає повний фактичний контроль над Донбасом, попри те, що Україна все ще контролює близько 12% його території.

У Білому домі переконані, що Україна все одно втратить цю територію, якщо війна триватиме.

Мирний план США

Нагадаємо, мирний план США розробляв спецпредставник президента США Стів Віткофф за підтримки російського "спецпредставника" Кирила Дмитрієва. Документ складається з 28 пунктів.

На те, що до написання плану причетні росіяни, вказують деякі дивні фрази у документі. Західні ЗМІ запідозрили, що деякі з них, схоже, були спочатку написані російською.

Сьогодні, 21 листопада від джерел Sky News стало відомо, що Зеленський та Трамп проведуть телефонну розмову щодо плану наступного тижня.

Ввечері 21 листопада український лідер Володимир Зеленський звернувся до нації з приводу мирного плану США. За його словами, наразі країна може опинитися перед дуже складним вибором і зараз один з найважчих моментів її історії.

Водночас європейські лідери вже заявили, що мирний план США можна назвати "капітуляцією України", оскільки там немає реальних поступок з боку РФ. Натомість європейські лідери готують власний варіант мирного плану.

Більше про "мирний план США", його деталі, а також "агресивний графік" - в окремому матеріалі РБК-Україна.

