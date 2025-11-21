Американский лидер Дональд Трамп убежден, что Украина "за короткий промежуток времени" потеряет Донбасс.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Дональд Трамп заявил в радиоинтервью Fox News.

По словам президента США, Украина будет вынуждена отдать даже те земли, которые она не потеряла во время противостояния российской агрессии.

"Они потеряют ее (территорию, - ред.) в ближайшее время, да", - заявил Трамп.

Американский президент подчеркнул в интервью, что Украина продолжает терять территорию.

Отметим, новый мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине предусматривает, что РФ получит полный фактический контроль над Донбассом, несмотря на то, что Украина все еще контролирует около 12% его территории.

В Белом доме убеждены, что Украина все равно потеряет эту территорию, если война будет продолжаться.