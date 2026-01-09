Вуличні бої в Гуляйполі: армія РФ штурмує місто хвилями, попри великі втрати

Ситуація в Гуляйполі залишається однією з найскладніших на фронті. В місті тривають бої, противник щодня втрачає до 300 осіб.

Більш детально про ситуацію в Гуляйполі в матеріалі РБК-Україна з посиланням на коментар спікера Сил оборони півдня Владислава Волошина.

Головне:

місто майже зруйноване і є великою "сірою зоною",

Сили оборони України продовжують тримати місто,

росіяни штурмують хвилями, маючи щодня до 300 своїх загиблих солдатів,

групи БПЛА противника готуються використовувати термобаричні гранати,

за грудень 2025 року противник втратив понад 10 тисяч осіб, і з них близько 70% - саме на Гуляйполі.

Місто Гуляйполе знаходить в Запорізькій області і залишається однією з ключових точок південного фронту. Воно розташоване на напрямку можливого руху російських військ у бік Оріхова та Запоріжжя, а також поблизу важливих логістичних маршрутів. Речник Сил оборони півдня розповів РБК-Україна про ситуацію в місті.

Велика "сіра зона"

В Гуляйполі велика "сіра зона", багато руйнувань і дуже мало місць, де можна тримати оборону. Тому там тривають такі бої: наприклад, штурмова група йде, проводить штурмові дії, намагається пройти на певну відстань - і українські військові її знищують.

Така ж сама ситуація й з операціями Сил оборони: "коли проводимо пошуково-ударні чи штурмові дії: проходимо певну відстань, закріплюємося в якомусь об’єкті, намагаємося підвести групу закріплення. Але ворог не дає нам закріпитися в певних будівлях, вулицях, кварталах".

Волошин зазначив, що українські штурмові групи є в усіх частинах міста - так само, як і російські.

Бої відбуваються як у місті, так і на околицях Гуляйполя

Росіяни заходять в північно-західної, і до південно-західної частин міста. Українські сили працюють у всіх частинах міста, намагаючись обрізати ворожу логістику, і не дати армії РФ підвести групи закріплення.

"Крім того, противник діє не лише в самому Гуляйполі - він намагається охопити місто з півночі та з півдня. Тривають бої й за залізничну станцію Гуляйполе, яка розташована на околицях міста. Так само жорстокі бої точаться на північних околицях- у населених пунктах Зелене та Варварівка", - уточнив Волошин.

Про інтенсивність боїв та втрати РФ в Гуляйполі

"Щодня ми фіксуємо приблизно 20–25 бойових зіткнень у самому Гуляйполі і ще до десятка або двох десятків - на околицях, у цих населених пунктах", - зазначив спікер Сил оборони півдня, додавши, що 5 січня було зафіксовано 64 бойові зіткнення - більше, ніж на Покровському напрямку.

Крім того, ворог застосовує авіацію - удари коригованими авіабомбами по Гуляйполю та навколишніх населених пунктах.

Російська армія, попри великі втрати, продовжує активні штурмові дії. За словами Волошина, щодня вони там втрачають приблизно 250-300 осіб.

"За останній місяць року (грудень 2025, - ред.) на півдні загалом противник втратив понад 10 тисяч осіб, і з них близько 70% - саме на Гуляйполі", - зазначив він.

Противник вже двічі змінював склад сил і засобів бригад та підрозділів, які штурмують Гуляйполе. Для цього знімав підрозділи з інших напрямків, аби провести закріплення.

Про тактику росіян в Гуляйполі

"Бої тривають і на околицях, і в центрі. Боєві зіткнення можуть тривати 45-50 хвилин. Фактично - 25 боєзіткнень за день. Постійно все гремить, стріляє: одні йдуть штурмувати, інші йдуть штурмувати. Працюють дрони, артилерія", - повідомив Волошин в коментарі РБК-Україна.

Росіяни намагаються зайти в середмістя, але не можуть там утриматися, тому обходять через прилеглі населені пункти.

Крім того, противник продовжує використовувати тактику "малих груп", зокрема пускає штурмові групи по три-чотири людини, які йдуть із РЕБом, під прикриттям дронів та артилерії.

"Противник застосовує тактику "малих груп", але хвиля за хвилею, щоб не дати нам підтягнути поповнення і боєприпаси. Через це інколи доводиться відходити з окремих позицій", - додав речник.

Чому ворог прагне взяти Гуляйполе

Гуляйполе є плацдармом для наступальних дій на Запоріжжя. Цю інфорацію підтверджують і в Силах оборони: "Якщо рухатися в напрямку Запоріжжя, залишити за собою таке укріплене місто, як Гуляйполе, противник не може. Це укріплений район, тому він змушений його штурмувати".

Про нові загрози

В коментарі РБК-Україна спікер Сил оборони півдня також повідомив, що росіяни почали використовувати на напрямку термобаричні гранати, а саме їхні підрозділи безпілотних систем.

"За даними розвідки, противник почав отримувати підрозділи БпЛА-бомбардувальників і ручні термобаричні гранати для скидів із дронів.

Якщо триває обстріл і наші ховаються в укриттях чи бліндажах, вони планують застосовувати термобари. Раніше ми з таким тут не стикалися, але розвідка підтверджує, що вони їх уже отримують і планують використовувати", - зазначив він.