Трамп змінив риторику щодо "Томагавків" через дзвінок Путіна? Що каже Зеленський

Президент США Дональд Трамп міг змінити думку щодо надання Україні крилатих ракет "Томагавк" після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Останній дуже боїться постачань американських ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю, яке дав президент України Володимир Зеленський NBC News.