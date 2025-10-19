Трамп изменил риторику по "Томагавкам" из-за звонка Путина? Что говорит Зеленский

Президент США Дональд Трамп мог изменить мнение о предоставлении Украине крылатых ракет "Томагавк" после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Последний очень боится поставок американских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью, которое дал президент Украины Владимир Зеленский NBC News .

"Хорошо, что он не сказал "нет". Но я думаю, возможно после звонка Трамп понял - меня там, конечно, не было - но что я знаю о "Томагавках", так это то, что это очень чувствительно для россиян. И они боятся, что США могут поставить их Украине . И Путин боится, что нам поставят "Томагавки". Потому что мы знаем, где военные цели на их территории, и он боится, что мы применим ракеты ", - пояснил Зеленский свое мнение.

Зеленский сказал, что на самом деле он не знает, почему Трамп так резко "дал заднюю", поскольку до телефонного разговора между президентом США и Путиным увидеться не удалось. Однако, предположил президент, на самом деле причина лежит на поверхности.

Поставка Tomahawk Украине: что известно

Известно, что телефонный разговор Путина с Трампом длился более 2,5 часов. По данным СМИ, испуганный диктатор требовал от Трампа не отправлять Украине ракеты, зато делал президенту США всевозможные сомнительные предложения.

Некоторые плоды это дало. Так, во время встречи с Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что ракеты, мол, нужны США не меньше, чем Украине, да и вообще "великий миротворец" надеется завершить войну в Украине очень скоро.

Уже после встречи с Трампом Зеленский на брифинге сказал, что на самом деле тему предоставления Украине Tomahawk никто не отменял. Но стороны договорились не поднимать эту тему публично, поскольку США, мол, не хотят эскалации.

Также Зеленский объяснял, что россияне боятся не столько ракет Tomahawk, сколько того, как Украина сможет их комбинировать с другим вооружением. А только упоминание о возможности предоставления этих ракет заставляет Кремль биться в паническом приступе.

Между тем по данным американского издания Axios, Трамп заявил Зеленскому, что не намерен передавать Украине ракеты Tomahawk. Более того, по данным источников американской службы новостей CNN, у Трампа сложилось впечатление, что Украина якобы хочет эскалации войны.