Трамп про Зеленського: "У нього немає карт, є лише я"

Президент США Дональд Трамп заявив, що у лідера України Володимира Зеленського немає і не було "реальних карт" у переговорах. Він зазначив, що в українського президента є тільки одне - це сам Дональд Трамп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
В інтерв'ю виданню Трамп підтвердив слова, сказані ним у лютому, про те, що у Зеленського "немає карт" у переговорах по Україні, і їх не було з першого дня.
"Це правда. У нього немає карт. У нього не було - у нього не було карт з першого дня", - наголосив він.
На запитання журналіста, що це означає на думку американського лідера, той відповів, що в його українського колеги є тільки одне.
"У нього є тільки одне - Дональд Трамп", - сказав президент США.
"Якби у нього не було Дональда Трампа, це було б повною катастрофою, і він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають", - наголосив Трамп.
Варто нагадати, що 28 лютого 2025 року між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським сталася сварка в Білому Домі.
"Ви тепер не в правильній позиції, не дуже вигідній з самого початку війни. Ви - не в належних умовах. У вас немає на руках потрібних карт", - сказав тоді президент США.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України від США фактично готовий. Наступний етап, за словами українського лідера, його фіналізація на найвищому рівні.
За даними Axios, зустріч Зеленського і Трампа для завершення угоди про гарантії безпеки може бути вже наступного тижня.
Український лідер припустив, що на цій зустрічі Трамп може дати відповідь щодо термінів гарантій безпеки для України.
Крім того, Володимир Зеленський висловив сподівання на отримання відповіді від Росії на 20-пунктний мирний план вже до кінця цього місяця. Зеленський заявив, що хоче отримати її до того, як він остаточно узгодить з президентом США Дональдом Трампом гарантії безпеки та план відновлення.
Минулого тижня у Парижі помітили спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва, якого, згідно з даними ЗМІ, приймали у посольстві Сполучених Штатів.
Видання Axios писало, що радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.