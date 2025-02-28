Зеленський посперечався з Трампом і Венсом: війну ніхто не зупинив з 2014 року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі Зеленського з Трампом.

Венс під час зустрічі української та американської делегацій в Овальному кабінеті вкотре розкритикував 46-президента США Джо Байдена.

"Чотири роки у нас був президент, який стояв на пресконференціях і говорив про Путіна. І Путін напав на Україну і знищив більшу частину країни", - заявив Венс.

Він додав, що Байден "бив себе в груди" і "вдавав, що слово президента США важить більше, ніж його справи". Але зараз Трамп показує "справжні справи" для завершення війни.

Зеленський запитав віце-президента, яка дипломатія може допомогти завершити війну Росії проти України, коли росіяни неодноразово порушували зобов'язання про перемир'я. І війна тривала з 2014 року, коли при владі в США були Барак Обама, Дональд Трамп та Джо Байден.

"Я в 2019 році підписав угоду. І Макрон (президент Франції Еммануель Макрон - ред.), і Меркель (Ангела Меркель тоді була канцлером Німеччини - ред.) підтвердили припинення вогню. І мене всі запевняли, що ніхто далі не піде. Ми підписали газовий контракт. Він (Путін - ред.) зламав нашу угоду, не проводив обміни полоненими. Яка дипломатія тут може допомогти?" - запитав президент.

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