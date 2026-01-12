Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"

В интервью изданию Трамп подтвердил слова, сказанные им в феврале, о том, что у Зеленского "нет карт" в переговорах по Украине, и их не было с первого дня.

"Это правда. У него нет карт. У него не было - у него не было карт с первого дня", - подчеркнул он.

На вопрос журналиста, что это означает по мнению американского лидера, тот ответил, что у его украинского коллеги есть только одно.

"У него есть только одно - Дональд Трамп", - сказал президент США.

"Если бы у него не было Дональда Трампа, это было бы полной катастрофой, и он это знает, и европейские лидеры это знают, и все это знают", - подчеркнул Трамп.

Стоит напомнить, что 28 февраля 2025 года между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским произошла ссора в Белом Доме.

"Вы теперь не в правильной позиции, не очень выгодной с самого начала войны. Вы - не в надлежащих условиях. У вас нет на руках нужных карт", - сказал тогда президент США.