Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"

Президент США Дональд Трамп заявил, что у лидера Украины Владимира Зеленского нет и не было "реальных карт" в переговорах. Он отметил, что у украинского президента есть только одно - это сам Дональд Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
В интервью изданию Трамп подтвердил слова, сказанные им в феврале, о том, что у Зеленского "нет карт" в переговорах по Украине, и их не было с первого дня.
"Это правда. У него нет карт. У него не было - у него не было карт с первого дня", - подчеркнул он.
На вопрос журналиста, что это означает по мнению американского лидера, тот ответил, что у его украинского коллеги есть только одно.
"У него есть только одно - Дональд Трамп", - сказал президент США.
"Если бы у него не было Дональда Трампа, это было бы полной катастрофой, и он это знает, и европейские лидеры это знают, и все это знают", - подчеркнул Трамп.
Стоит напомнить, что 28 февраля 2025 года между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским произошла ссора в Белом Доме.
"Вы теперь не в правильной позиции, не очень выгодной с самого начала войны. Вы - не в надлежащих условиях. У вас нет на руках нужных карт", - сказал тогда президент США.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины от США фактически готов. Следующий этап, по словам украинского лидера, его финализация на самом высоком уровне.
По данным Axios, встреча Зеленского и Трампа для завершения соглашения о гарантиях безопасности может быть уже на следующей неделе.
Украинский лидер предположил, что на этой встрече Трамп может дать ответ относительно сроков гарантий безопасности для Украины.
Кроме того, Владимир Зеленский выразил надежду на получение ответа от России на 20-пунктный мирный план уже до конца этого месяца. Зеленский заявил, что хочет получить его до того, как он окончательно согласует с президентом США Дональдом Трампом гарантии безопасности и план восстановления.
На прошлой неделе в Париже заметили спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева, которого, согласно данным СМИ, принимали в посольстве Соединенных Штатов.
Издание Axios писало, что советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.