Трамп заявив, що Росія має вигіднішу позицію на переговорах

Президент США Дональд Трамп вважає, що на переговорах щодо завершення війни сильніші позиції нині має Росія, ніж Україна.

Як повідомляє РБК-Україна , про це американський президент сказав в інтерв’ю Politico .

Відповідаючи на запитання, яка країна нині перебуває у більш вигідному становищі на переговорах Трамп заявив.

"У цьому немає жодних сумнівів. Це Росія. Це набагато більша країна", - сказав американський президент.

Трамп вважає, що війна, на його думку, взагалі не мала б статися, якби "він тоді був президентом, і вона не траплялася чотири роки".

"Я спостерігав, як це відбувається, і сказав: "Ого, вони тут створять проблеми". І це почалося, і це могло перерости у Третю світову війну, чесно кажучи", - продовжив Трамп.

Водночас він зазначив, що наразі такий сценарій, ймовірно, не загрожує.