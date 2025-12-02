Зеленський про роботу над мирним планом США: напрацювали 20 пунктів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до Ірландії прибула українська делегація, яка була на переговорах у Флориді. Він додав, що мирний план після допрацювання складається з 20 пунктів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном.

Зеленський додав, що деякі положення мирного плану для України все ще треба опрацювати.

" В Ірландії сьогодні зібралась наша делегація, яка була на зустрічах в США з командою президента США. Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві, які були допрацьовані у Флориді ", - зазначив лідер країни.

Мирний план США

Нагадаємо, за останні тижні українські урядовці кілька разів зустрічалися з американськими чиновниками для обговорення мирного плану США.

Після перших переговорів, які відбулися в Женеві, стало відомо, що документ скоротили. Згідно з повідомленнями ЗМІ, тепер у ньому замість 28 пунктів всього 19.

Наразі деталі нової версії мирного плану залишаються невідомими. Примітно, що спочатку США вимагали, щоб Україна віддала Росії Донецьку і Луганську області. Крім того, документ містив й інші неприйнятні для України речі.

За даними джерел РБК-Україна, у новій версії мирного плану немає жодних обмежень на чисельність ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів зі США територіальне питання обговорювали 6,5 годин "тільки за окремими пунктами".

ЗМІ також повідомляють, що обговорення мирного плану США тривають, але питання територіальних поступок, схоже, зайшло "у глухий кут". Зокрема, Україна не згодна віддавати РФ неокуповані території Донбасу.