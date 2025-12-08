Умєров розкрив перші деталі про переговори із представниками Трампа

Першочерговою задачею української делегації на переговорах було отримати всю інформацію про діалог США та РФ у Москві.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram.

Секретар РНБО розповів, що протягом кількох днів разом з начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим працював у Сполучених Штатах із представниками президента США Дональда Трампа. Він подякував американській стороні за конструктивну співпрацю. "Першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови у Москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб обговорити їх детально з президентом України", - йдеться в повідомленні. За словами Умєрова, сьогодні президенту України Володимиру Зеленському нададуть повну інформацію про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи.