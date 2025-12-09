Трамп заявил, что Россия имеет более выгодную позицию на переговорах
Президент США Дональд Трамп считает, что на переговорах по завершению войны более сильные позиции сейчас имеет Россия, чем Украина.
Как сообщает РБК-Украина, об этом американский президент сказал в интервью Politico.
Отвечая на вопрос, какая страна сейчас находится в более выгодном положении на переговорах Трамп заявил.
"В этом нет никаких сомнений. Это Россия. Это гораздо большая страна", - сказал американский президент.
Трамп считает, что война, по его мнению, вообще не должна была бы произойти, если бы "он тогда был президентом, и она не случалась четыре года".
"Я наблюдал, как это происходит, и сказал: "Ого, они здесь создадут проблемы". И это началось, и это могло перерасти в Третью мировую войну, честно говоря", - продолжил Трамп.
В то же время он отметил, что сейчас такой сценарий, вероятно, не грозит.
Мирный план США
Напомним, администрация Трампа подготовила проект рамочного соглашения, которое предлагают как основу для завершения войны. Первоначальная версия содержала 28 пунктов.
Цель плана - призвать к прекращению войны при условиях, предусматривающих компромиссы от Украины, гарантии безопасности, политические договоренности и определенные уступки.
Среди предложенных положений были: отвод украинских войск с части территорий Донбасса, включая районы, которые сейчас находятся под контролем Украины.
Также речь шла об ограничении или сокращении численности украинской армии - в первоначальном варианте речь шла о ее уменьшении.
После критики как со стороны Украины, так и со стороны европейских партнеров, документ частично переделали: вместо 28 пунктов теперь он содержит около 20.
Украинские и американские делегации продолжают консультации, пытаясь согласовать базовые принципы возможного мирного урегулирования.
На днях украинские представители провели очередные переговоры с американской стороной по мирному плану после того, как представители Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - обсудили мирные предложения с диктатором Владимиром Путиным в Москве.
6 декабря состоялся двухчасовой телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с Уиткоффом и Кушнером.
По данным источников Axios, стороны обсуждали территории и гарантии безопасности. По второму вопросу фактически достигнуто согласие.
Между тем на днях Трамп заявил, что разочарован, поскольку украинский лидер еще не прочитал новый проект мирного соглашения США.