Трамп заявил, что Россия имеет более выгодную позицию на переговорах

Президент США Дональд Трамп считает, что на переговорах по завершению войны более сильные позиции сейчас имеет Россия, чем Украина.

Как сообщает РБК-Украина , об этом американский президент сказал в интервью Politico .

Отвечая на вопрос, какая страна сейчас находится в более выгодном положении на переговорах Трамп заявил.

"В этом нет никаких сомнений. Это Россия. Это гораздо большая страна", - сказал американский президент.

Трамп считает, что война, по его мнению, вообще не должна была бы произойти, если бы "он тогда был президентом, и она не случалась четыре года".

"Я наблюдал, как это происходит, и сказал: "Ого, они здесь создадут проблемы". И это началось, и это могло перерасти в Третью мировую войну, честно говоря", - продолжил Трамп.

В то же время он отметил, что сейчас такой сценарий, вероятно, не грозит.