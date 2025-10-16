Трамп вважає, що найкращий спосіб помститися Путіну - це похвалити Зеленського, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що дійсно, ще на початку року було важко уявити гарні стосунки Зеленського з Трампом, особливо після невдалої зустрічі лідерів в Овальному кабінеті 28 лютого.

Тоді діалог переріс в суперечку, президента України звинуватили у невдячності США за підтримку, а ухвалення запланованих угод так і не відбулось.

Однак, з часом напруга у взаєминах між лідерами почала спадати, а згодом відчулось навіть потепління у стосунках.

Трамп та Зеленський дійшли до порозуміння

Джерело Politico віддає належне президенту України за те, що він наполегливо працював над покращенням своїх стосунків з американським лідером та був обережним у своїх висловлюваннях.

Доказом покращення стосунків між Трампом та Зеленським вважається, зокрема, їхня зустріч наприкінці вересня у Нью-Йорку, де проходила ювілейна сесія Генасамблеї ООН.

Тоді глава держави повернувся до Києва з позитивними новинами і сигналами, які давали надію на краще і в стосунках із США, і щодо миру в Україні.

Саме тоді ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про можливі поставки в Україну далекобійних ракет Tomahawk, про що президенту начеб-то вдалось попередньо домовитись.

"Найкращий спосіб помститися Путіну - це похвалити Зеленського - саме так це бачить Трамп", - сказало джерело Politico.

Він також додав, що посилення підтримки України з боку США також буде актом помсти главі Кремля.

За словами одного з республіканських джерел у сфері зовнішньої політики, після зустрічі на Алясці Путін демонстрував повну байдужість до людських життів. Саме тривалі атаки Росії по цивільних об’єктах в Україні, за його словами, суттєво вплинули на зміну позиції Трампа.

"Трампу потрібен був час, щоб зрозуміти, ким насправді є Путін", - сказав співрозмовник видання.

Крім того, додає джерело, президента США розлютило висвітлення саміту в ЗМІ, які називали його "тріумфом Путіна".