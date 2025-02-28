Чому Зеленський посварився з Трампом: повне відео

Під час зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа сьогодні, 28 лютого, дійшло до суперечки. Сторони різко подискутували щодо умов припинення вогню та допомоги Україні від США. Невдовзі після суперечки Зеленський достроково покинув Білий дім.

Докладніше про те, що сталося під час переговорів Зеленського і Трампа, - на РБК-Україна .

Чому сталася суперечка: відео

Суперечка виникла в Овальному кабінеті під час спілкування делегацій США та України з журналістами.

Коли віцепрезидент США Джей Ді Венс запропонував дати шанс дипломатії для врегулювання війни між Україною та Росією, Володимир Зеленський відповів, що дипломатія з Росією з 2014 року не спрацювала, і наголосив на необхідності рішучих дій для зупинки російської агресії.

"Путін окупував велику територію нашої країни. Він окупував Крим у 2014 році. Він від 14 року окуповував території. Ніхто його не зупиняв. Я навіть підписав угоду з ним, і Меркель та Макрон підтвердили, що буде припинення вогню і ніхто далі не піде. А Путін зірвав цю угоду. Про яку дипломатію ви говорите? Яка тут може бути дипломатія?" - заявив Зеленський.

На це Трамп відповів, що "Путін міг порушувати умови з Бушем, Байденом, Обамою, але не з ним".

Лідер Штатів додав, що Україна "не має сильних карт" для ведення переговорів про "завершення" війни з Росією. Зеленський відповів, що він "приїхав у США не грати в карти".

Крім того, під час зустрічі Трамп заявив, що він виступає як посередник між Україною та Росією, хоче вирішити конфлікт і не підтримує жодну зі сторін явно.

"Я думаю, важливо, щоб американський народ бачив, що відбувається. Ви повинні бути вдячними", - сказав Зеленському Трамп. "У вас закінчуються солдати, а ви кажете нам: "Я не хочу припинення вогню, я не хочу припинення вогню...", - продовжив президент США.

Дональд Трамп також у різкій формі заявив про те, що світ стоїть на межі Третьої світової та без допомоги США Україна "не вистояла б і 2 тижні" після вторгнення РФ.

За словами лідера США, якщо Зеленському надійде можливість домовитися про припинення вогню, її потрібно буде використати.

"Чи можете ви виступати з позиції сили без США? Ваші люди сміливці. Або ми робимо цю угоду. Або ви виходите з угоди. Я розумію, що буде тяжко, буде сутужно. Але ви не маєте на руках козирів. Коли ми підпишемо угоду, ви будете в ліпшій позиції. Але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте. Це не дуже добре. Це не дуже мило з вашого боку", - сказав Трамп Зеленському.

Зеленський залишив Білий дім після суперечки

На цьому спілкування сторін завершилося і делегації пішли на перемовини за закритими дверима.

Невдовзі стало відомо, що президент України достроково залишив Білий дім. Підсумкову конференцію Трампа і Зеленського було скасовано.

Лідер Білого дому Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social виступив із заявою, що Володимир Зеленський, на його думку, не хоче миру, а також проявляв неповагу в Овальному кабінеті.

"У нас сьогодні була дуже змістовна зустріч у Білому домі. Я визначив, що Зеленський не готовий до миру, якщо до нього залучені США, тому що він відчуває, що наше залучення дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу миру. Він проявив неповагу до США в Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру", - написав Трамп.