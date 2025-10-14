Трамп і Зеленський готують нову зустріч у США: що відомо і чи будуть Tomahawk

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом у Вашингтоні вже 17 жовтня, де обговорить питання далекобійної зброї, посилення ППО, санкції проти Росії та енергетичну безпеку.

РБК-Україна зібрало, що відомо про зустріч Зеленського і Трампа у США та можливу передачу Україні ракет Tomahawk.

Головне:

Зустріч відбудеться 17 жовтня у Вашингтоні. Очікується, що Зеленський прибуде в США 16 жовтня.

Раніше лідери обговорювали питання Tomahawk під час телефонних розмов 11-12 жовтня. Зеленський назвав їх продуктивними.

Трамп сказав, що частково ухвалив рішення щодо передачі Tomahawk, але хоче уточнити військове призначення та напрямки їх застосування.

За оцінками експертів, США можуть надати Україні 20-50 ракет із наявних 4150 Tomahawk.

Кремлівські посадовці реагують погрозами.

Українська делегація на чолі з прем’єром Юлією Свириденко вже перебуває у США для перемовин щодо ППО, енергетики, санкцій і тиску на Росію.

Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського, якій передували телефонні розмови

Першим про нову зустріч Трампа і Зеленського у Вашингтоні повідомило видання Financial Times. Згодом джерело РБК-Україна також підтвердило інформацію.

За словами співрозмовника видання, про візит було домовлено під час останньої розмови лідерів.

Зауважимо, що кілька днів (11 та 12 жовтня) Зеленський і Трамп спілкувалися телефоном, обговоривши, зокрема, можливість передачі Сполученими Штатами далекобійних ракет Tomahawk. Український президент назвав обговорення "продуктивними".

Також серед тем було посилення протиповітряної оборони України на тлі постійних російських атак на українську енергетику. Джерело РБК-Україна теж підтвердило, що Трамп і Зеленський останнім часом обговорювали важливі та делікатні теми, серед яких - зброя, ППО і дипломатія.

Вчора Трамп підтвердив, що 18 жовтня може прийняти Зеленського у Вашингтоні. Про це він сказав журналістам на борту свого літака Air Force One, відповідаючи на запитання про зустріч у Білому домі.

Крім того, Зеленський заявив, що цього тижня планує візит до США й зустріч із Трампом у Вашингтоні.

За даними Axios, на зустрічі йтиметься про те, яку зброю необхідно надати Україні для протистояння російській агресії. Очікується, що Зеленський прибуде до США у четвер, 16 жовтня.

Головна тема - Tomahawk для України

Портал Axios додає, що на зустрічі президентів йтиметься про те, чи потрібно надати Україні американські далекобійні ракети Tomahawk.

"Є певні питання, які не можна обговорювати телефоном", - пояснив співрозмовник порталу.

Сам Трамп раніше заявляв, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk. Він додав, що "не хоче ескалації" й перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скеровуватимуть.

"Чесно кажучи, можливо, мені доведеться поговорити з Росією щодо Tomahawk. Чи хочуть вони, щоб Tomahawk летіли у їхній бік? Я так не думаю. Гадаю, мені варто поговорити з Росією про це, якщо чесно", - також говорив Трамп.

Натомість Зеленський в ефірі республіканського телеканалу Fox News нагадав, що різниця між Україною та РФ полягає в тому, що Київ ніколи не атакує цивільних. Він пообіцяв застосовувати дані ракети лише у військових цілях.

За інформацією Financial Times, яке посилається на українського чиновника, Трамп нині ближчий, ніж будь-коли, до ухвалення рішення щодо ракет, втім остаточної згоди ще немає. За даними співрозмовників видання, зміна позиції Трампа пов’язана з його розчаруванням у Путіні.

Видання пише, що США мають загалом 4150 ракет Tomahawk. Однак директор оборонної програми аналітичного "Центру нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, сказала FT, що Вашингтон може виділити Україні від 20 до 50 далекобійних американських ракет Tomahawk, що, на її думку, "не змінить суттєво динаміку війни".

Фото: високоточні американські крилаті ракети Tomahawk здатні вражати цілі на відстані до 2500 км, раніше були у запиті України до міжнародних партнерів (Getty Images)

Росія боїться позитивних рішень Трампа щодо Tomahawk

У зверненні 12 жовтня, після другої за два дні розмови з Трампом, президент України заявив, що страх Кремля перед ракетами Tomahawk може стати чинником, який наблизить мир.

"Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам Tomahawk. Це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру", - сказав глава держави.

Водночас російський диктатор Володимир Путін погрожує Вашингтону, що передача цих ракет означатиме "новий етап ескалації", адже їхнє використання нібито неможливе без участі американських військових.

Однак диктатор стверджував, що вони "не становлять серйозної загрози для країни". Кремль вважає, що це "не змінить ситуацію на фронті".

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв теж відреагував, назвавши наміри Трампа "блефом", який, утім, може мати небезпечні наслідки. Це не перша його погроза - ще влітку, після ультиматуму Трампа Кремлю щодо мирної угоди, Медведєв попереджав про "ризик війни між Росією та США". Тоді обмін заявами завершився тим, що Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни "у відповідних регіонах".

"Він (Медведєв - ред.) згадав слово "ядерний". Він був дурною людиною, яка працювала на Путіна. І я відправив один чи два підводні човни до узбережжя РФ. Просто як запобіжний захід, тому що ми не можемо дозволити людям легковажно використовувати це слово", - сказав тоді Трамп.

Коли Зеленський і Трамп востаннє зустрічалися особисто

Нагадаємо, востаннє Зеленський і Трамп зустрічалися наприкінці вересня під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Тоді український лідер назвав обговорення продуктивними

Сторони говорили про ситуацію на фронті, обмін полоненими між Україною та РФ, санкції проти агресора та енергетичну безпеку. Український президент підтримав ідею Трампа щодо припинення країнами Європи закупівлі російських енергоносіїв.

Фото: востаннє Зеленський і Трамп зустрічалися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 23 серпня (Getty Images)

Сам Трамп тоді зазначив, що питання гарантій безпеки для України "ще зарано обговорювати" і сказав, що правильно, якщо європейські країни НАТО збиватимуть російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.

Українська делегація вже перебуває в США

Вчора, 13 жовтня, українська делегація на чолі з прем’єр-міністром Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим вирушила на перемовини до Сполучених Штатів.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який також є у складі делегації, на порядку денному:

Оборона: зміцнення української ППО та ударних можливостей.

Енергетика: зміцнення стійкості перед зимою.

Санкції: новий тиск на агресора.

"Кінцева мета - незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус Росії до завершення війни", - написав Єрмак.

Своєю чергою посол України в США Ольга Стефанішина повідомила, що в рамках візиту української делегації відбудеться кілька інших важливих зустрічей - з оборонними компаніями, та ймовірно, з сенаторами та членами Конгресу. Заплановані зустрічі з енергетичними компаніями.

"Головний фокус візиту - це протиповітряна оборона та наші далекобійні можливості, спрямовані на здійснення тиску на Росію заради миру", - зазначила Стефанішина.

Вона звернула увагу, що у Вашингтоні розпочався щорічний фінансовий тиждень МВФ та Світового банку, у якому візьме участь і українська делегація. Окремий компонент візиту - щодо поглиблення співпраці України та США в сфері безпеки та посилення тиску на агресора.

За її словами, до складу делегації увійшли прем’єр-міністр Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Нацбанку Андрій Пишний, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв та заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.