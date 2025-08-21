РФ випустила 574 дрона та 40 ракет: як Україна відбила одну з наймасштабніших атак

У ніч на 21 серпня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак за час війни, випустивши понад 600 дронів і ракет. Сили ППО збили та подавили 577 цілей, серед них - "Кинджал" і "Калібри".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

Однак зафіксовано і влучання ракет та ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих цілей та їх уламки на 3 локаціях.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито та подавлено 577 повітряних цілей:

За даними військових, у ніч на 21 серпня противник атакував 614 засобами повітряного нападу. Серед них були:

Масована атака у ніч на 21 серпня

Нагадаємо, в ніч проти 21 серпня Росія здійснила чергову масовану атаку на територію України. Окупанти застосували ударні безпілотники типу "Шахед", крилаті ракети та аеробалістичний "Кинжал".

Вибухи лунали не лише в столиці, а й у низці інших регіонів.

Основний удар противник завдав по Львову та області, використовуючи дрони-камікадзе та ракети. Також зафіксовано ракетний обстріл у Мукачеві на Закарпатті: одна з ракет влучила по місцевому підприємству. Станом на ранок рятувальники продовжували ліквідацію наслідків.

Місцева влада попередила мешканців про можливе забруднення повітря після атаки та закликала не відкривати вікна.

Детально про те, що відомо про масовану атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.