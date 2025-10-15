"Може наблизити завершення війни": Зеленський заінтригував новою зустріччю з Трампом

Запланована на 17 жовтня зустріч з президентом США Дональдом Трампом повинна стати дуже змістовною та може реально наблизити завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, Україна вже пропрацювала військові та економічні моменти майбутньої зустрічі з Трампом. А сама зустріч обіцяє стати доволі змістовною.

"Це реально може наблизити завершення війни: саме в Сполучених Штатів є можливість такого глобального впливу, і ми робимо все, щоб інші у світі були по один бік з нами в цій роботі", - заінтригував Зеленський.

Президент додав, що зараз в США перебувають премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, заступник голови МЗС України Сергій Кислиця, посол України Ольга Стефанішина та інші урядовці.

"Вже у Вашингтоні почали зустрічі на своєму рівні, готують основу для розмови з лідером Сполучених Штатів, а також з американськими оборонними компаніями, зокрема виробники протиповітряної оборони, а також з представниками енергетичних компаній", - повідомив Зеленський.