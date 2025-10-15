ua en ru
"Може наблизити завершення війни": Зеленський заінтригував новою зустріччю з Трампом

Україна, Середа 15 жовтня 2025 20:14
Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Запланована на 17 жовтня зустріч з президентом США Дональдом Трампом повинна стати дуже змістовною та може реально наблизити завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, Україна вже пропрацювала військові та економічні моменти майбутньої зустрічі з Трампом. А сама зустріч обіцяє стати доволі змістовною.

"Це реально може наблизити завершення війни: саме в Сполучених Штатів є можливість такого глобального впливу, і ми робимо все, щоб інші у світі були по один бік з нами в цій роботі", - заінтригував Зеленський.

Президент додав, що зараз в США перебувають премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, заступник голови МЗС України Сергій Кислиця, посол України Ольга Стефанішина та інші урядовці.

"Вже у Вашингтоні почали зустрічі на своєму рівні, готують основу для розмови з лідером Сполучених Штатів, а також з американськими оборонними компаніями, зокрема виробники протиповітряної оборони, а також з представниками енергетичних компаній", - повідомив Зеленський.

Зустріч Зеленського та Трампа: що відомо

Нагадаємо, ще кілька днів тому стало відомо, що Зеленський, ймовірно, зустрінеться з президентом США Трампом у Вашингтоні вже 17 жовтня. Лідери планують обговорити в першу чергу питання далекобійної зброї, посилення ППО, санкції проти Росії та енергетичну безпеку.

Перед цим Зеленський двічі за два дні говорив з Трампом телефоном. За словами Зеленського, обидва рази темою було обговорення питання щодо посилення української протиповітряної оборони на тлі російських атак на енергетику.

За даними ЗМІ, тематикою розмови двох президентів було не просто постачання Україні нових зенітно-ракетних комплексів Patriot, але й передача Києву американських крилатих ракет Tomahawk.

