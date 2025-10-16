ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп считает, что лучший способ отомстить Путину - это похвалить Зеленского, - Politico

Вашингтон, Четверг 16 октября 2025 15:44
UA EN RU
Трамп считает, что лучший способ отомстить Путину - это похвалить Зеленского, - Politico Фото: лидеры США и Украины - Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Похвала президента Владимира Зеленского и поддержка Украины - это лучшие способы мести российскому диктатору Владимиру Путину, считает лидер США Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что действительно, еще в начале года было трудно представить хорошие отношения Зеленского с Трампом, особенно после неудачной встречи лидеров в Овальном кабинете 28 февраля.

Тогда диалог перерос в спор, президента Украины обвинили в неблагодарности США за поддержку, а принятие запланированных соглашений так и не состоялось.

Однако, со временем напряжение во взаимоотношениях между лидерами начало спадать, а впоследствии почувствовалось даже потепление в отношениях.

Трамп и Зеленский пришли к взаимопониманию

Источник Politico отдает должное президенту Украины за то, что он упорно работал над улучшением своих отношений с американским лидером и был осторожным в своих высказываниях.

Доказательством улучшения отношений между Трампом и Зеленским считается, в частности, их встреча в конце сентября в Нью-Йорке, где проходила юбилейная сессия Генассамблеи ООН.

Тогда глава государства вернулся в Киев с положительными новостями и сигналами, которые давали надежду на лучшее и в отношениях с США, и по миру в Украине.

Именно тогда СМИ начали распространять информацию о возможных поставках в Украину дальнобойных ракет Tomahawk, о чем президенту вроде бы удалось предварительно договориться.

"Лучший способ отомстить Путину - это похвалить Зеленского - именно так это видит Трамп", - сказал источник Politico.

Он также добавил, что усиление поддержки Украины со стороны США также будет актом мести главе Кремля.

По словам одного из республиканских источников в сфере внешней политики, после встречи на Аляске Путин демонстрировал полное безразличие к человеческим жизням. Именно продолжительные атаки России по гражданским объектам в Украине, по его словам, оказали существенное влияние на изменение позиции Трампа.

"Трампу потребовалось время, чтобы понять, кем на самом деле является Путин", - сказал собеседник издания.

Кроме того, добавляет источник, президента США разозлило освещение саммита в СМИ, называвших его "триумфом Путина".

Взаимоотношения Трампа и Зеленского

Напомним, 28 февраля этого года в Овальном кабинете прошла встреча Зеленского с Трампом, на которой лидеры поссорились, а президент вернулся в Украину раньше запланированного срока, не придя к согласию во многих вопросах.

Сигналом отдаления Трампа от Украины и ее представителей власти стал также его саммит с Путиным на Аляске, который мир признал дружественным.

Тогда лидер США улыбался главе Кремля, диалог был достаточно сдержанным, а в Москве даже заметили положительный импульс в отношениях между государствами.

Трамп отвернулся от Путина и сблизился с Украиной

Однако нежелание Путина завершать войну, что подтвердило усиление атак на Украину, стало провоцировать гнев у Трампа.

Заявления американского президента с критикой обстрелов Украины никак не влияли на российского диктатора. А потом на встрече Трампа с Зеленским в Нью-Йорке в конце сентября почувствовалось потепление в отношениях между лидерами.

Именно тогда Зеленский вернулся с заявлениями о хороших перспективах, а в СМИ распространились сообщения о возможных поставках в Украину ракет Tomahawk.

Зеленский едет в Вашингтон

Напомним, президент Украины 17 октября в Вашингтоне встретится с Трампом. Лидеры обсудят также вероятные поставки в Украину дальнобойных ракет Tomahavk.

РБК-Украина писало больше о предварительном плане рабочего визита Зеленского в Вашингтон 17 октября.

Больше подробностей в материале "Трамп и Зеленский готовят новую встречу в США: что известно и будут ли Tomahawk".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Дональд Трамп Встреча Зеленского и Трампа
Новости
Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"
Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит