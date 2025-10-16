Трамп считает, что лучший способ отомстить Путину - это похвалить Зеленского, - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание отмечает, что действительно, еще в начале года было трудно представить хорошие отношения Зеленского с Трампом, особенно после неудачной встречи лидеров в Овальном кабинете 28 февраля.

Тогда диалог перерос в спор, президента Украины обвинили в неблагодарности США за поддержку, а принятие запланированных соглашений так и не состоялось.

Однако, со временем напряжение во взаимоотношениях между лидерами начало спадать, а впоследствии почувствовалось даже потепление в отношениях.

Трамп и Зеленский пришли к взаимопониманию

Источник Politico отдает должное президенту Украины за то, что он упорно работал над улучшением своих отношений с американским лидером и был осторожным в своих высказываниях.

Доказательством улучшения отношений между Трампом и Зеленским считается, в частности, их встреча в конце сентября в Нью-Йорке, где проходила юбилейная сессия Генассамблеи ООН.

Тогда глава государства вернулся в Киев с положительными новостями и сигналами, которые давали надежду на лучшее и в отношениях с США, и по миру в Украине.

Именно тогда СМИ начали распространять информацию о возможных поставках в Украину дальнобойных ракет Tomahawk, о чем президенту вроде бы удалось предварительно договориться.

"Лучший способ отомстить Путину - это похвалить Зеленского - именно так это видит Трамп", - сказал источник Politico.

Он также добавил, что усиление поддержки Украины со стороны США также будет актом мести главе Кремля.

По словам одного из республиканских источников в сфере внешней политики, после встречи на Аляске Путин демонстрировал полное безразличие к человеческим жизням. Именно продолжительные атаки России по гражданским объектам в Украине, по его словам, оказали существенное влияние на изменение позиции Трампа.

"Трампу потребовалось время, чтобы понять, кем на самом деле является Путин", - сказал собеседник издания.

Кроме того, добавляет источник, президента США разозлило освещение саммита в СМИ, называвших его "триумфом Путина".