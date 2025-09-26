ua en ru
Зеленський обговорив з Трампом скасування обмежень на постачання зброї для України

Зеленський обговорив з Трампом скасування обмежень на постачання зброї для України Фото: президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом скасування обмежень на постачання зброї для стримування Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Очільник МЗС зазначив, що президент Зеленський мав дуже продуктивну розмову з Трампом, зокрема "це було одне з тих спілкувань історичного характеру, які змінюють парадигму".

Сибіга уточнив, що на переговорах йшлося про заморожені активи РФ. За його словами, Київ дуже сподівається, що на цьому напрямку буде прогрес, оскільки "справедливо, щоб саме держава-агресор платила за злодіяння, які вона спричинила своєю агресією".

"Звичайно, йшла мова про зняття будь-яких табу на постачання зброї для України. Має бути пакет стримування. Росія має розуміти, що атакуючи Україну 600-800 дронами, отримуватиме пропорційну відповідь, а то й більше", - зазначив Сибіга.

Поставки ракет Tomahawk для України

Днями видання The Telegraph повідомило, що днями президент Володимир Зеленський на закритій зустрічі з Дональдом Трампом порушив питання поставок Україні американських далекобійних ракет Tomahawk, що здатні завдавати удари на відстань до 1600 кілометрів.

За словами Зеленського, Україна може не застосовувати ці ракети, але сама їхня наявність буде гарним фактором стримування від масованих повітряних атак по Україні.

Видання Axios повідомило, що Трамп відмовив у задоволенні такого прохання. Однак Зеленський вірить, що з часом Україна отримає ці ракети.

Крім того, за даними ЗМІ, Трамп готовий скасувати заборону на удари далекобійною зброєю по Росії.

Це питання буде обговорюватися наступного тижня під час зустрічі представників України з очільником Пентагону Пітом Гегсетом.

