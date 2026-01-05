Трамп висловив сподівання, що зможе завершити війну в Україні

На питання, яке насправді становище між Росією та Україною зараз, американський президент відповів:

"Я думаю, що ми досягнемо угоди в якийсь момент, сподіваюся, у недалекому майбутньому", - сказав він.

Також Трамп нагадав журналістам про втрати військових у війні в Україні.

"Тож я не знаю, чи бачили ви щойно оприлюднені цифри. 30 тисяч солдатів загинуло цього місяця. І була ця розвідка 30 тисяч. 27 місяцем раніше", - сказав американський лідер.

При цьому Трамп уникнув прямої відповіді на питання щодо додаткових санкцій проти Росії, які він начебто обговорював з сенатором Ліндсі Гремом.

"Ми обговорювали їх (санкції - ред.) постійно. Я не вважаю, що з ним дуже цікаво розмовляти. Окрім випадків, коли ми говоримо про законодавство. І ми говоримо про законодавство постійно. Ви вважаєте, що це захопливі стосунки? Це не так. Але ми... ми багато говоримо про законодавство, і у нас на підході чудове законодавство", - сказав президент США.