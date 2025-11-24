Без обмеження для ЗСУ та амністії: як зустріч в Женеві змінила план США по Україні
Після переговорів української та американської делегацій у Женеві проєкт мирного плану більше не міститиме 28 пунктів і буде скорочений.
Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело за підсумками вчорашніх переговорів делегацій України та США в Женеві.
За його словами, сторони домовилися продовжити обговорювати лише питання, що стосуються двосторонніх відносин України та США.
Натомість окремі теми мають розглядатися в інших форматах, зокрема відновлення економічної взаємодії між Вашингтоном і Москвою - у площині США-Росія. Деякі питання також можуть обговорюватися у форматі США-Євросоюз.
Співрозмовник зазначив, що у мирному плані не має залишитися радикального та жорсткого обмеження на чисельність української армії. Під час дискусії українська делегація та присутні військові надали пояснення щодо необхідної чисельності Збройних сил у різних умовах - як мирного часу, так і війни.
"Не думаю, що формула про 600 тисяч (військових, - ред.), вказаних у початковій версії плану, тепер вже не має бути", - сказав співрозмовник.
Також із нової редакції плану вилучать пункт про амністію за скоєне під час російсько-української війни. Джерело пояснило, що ця тема раніше викликала велику кількість конспірології та спекуляцій, однак після дискусії в Женеві сторони домовилися її виключити.
Мирний план США щодо України
Раніше низка впливових медіа повідомляла, що первинний проєкт мирної ініціативи налічував 28 пунктів, серед яких були положення, на які Україна не могла погодитися. Для внесення змін українська делегація провела переговори з представниками США в Женеві.
Після зустрічі президент Володимир Зеленський заявив, що позицію Києва було враховано. 24 листопада Financial Times повідомила, що документ був суттєво скорочений - замість 28 пунктів у ньому залишилося 19.
Речник МЗС України Георгій Тихий підтвердив, що Київ і Вашингтон узгодили оновлену версію плану, зазначивши, що найскладніші аспекти обговорюватимуть безпосередньо президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.