Без обмеження для ЗСУ та амністії: як зустріч в Женеві змінила план США по Україні

Після переговорів української та американської делегацій у Женеві проєкт мирного плану більше не міститиме 28 пунктів і буде скорочений.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело за підсумками вчорашніх переговорів делегацій України та США в Женеві.

За його словами, сторони домовилися продовжити обговорювати лише питання, що стосуються двосторонніх відносин України та США.

Натомість окремі теми мають розглядатися в інших форматах, зокрема відновлення економічної взаємодії між Вашингтоном і Москвою - у площині США-Росія. Деякі питання також можуть обговорюватися у форматі США-Євросоюз.

Співрозмовник зазначив, що у мирному плані не має залишитися радикального та жорсткого обмеження на чисельність української армії. Під час дискусії українська делегація та присутні військові надали пояснення щодо необхідної чисельності Збройних сил у різних умовах - як мирного часу, так і війни.

"Не думаю, що формула про 600 тисяч (військових, - ред.), вказаних у початковій версії плану, тепер вже не має бути", - сказав співрозмовник.

Також із нової редакції плану вилучать пункт про амністію за скоєне під час російсько-української війни. Джерело пояснило, що ця тема раніше викликала велику кількість конспірології та спекуляцій, однак після дискусії в Женеві сторони домовилися її виключити.