Мирний план США щодо України: повний список із 28 пунктів
Мирний план США щодо України з 28 пунктів з'явився у ЗМІ минулого тижня. Наразі українська та американська сторони працюють над узгодженням пунктів плану.
Детальніше про те, що у 28 пунктах плану США і який дедлайн - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Мирний план США з 28 пунктів
Минулого тижня західні ЗМІ опублікували повний список із 28 пунктів плану США щодо завершення війни в Україні. Він включає:
- Підтвердження суверенітету України.
- Угоду про ненапад між РФ, Україною та Європою. Усі спірні моменти минулих 30 років закриті.
- РФ не вторгається до сусідів, НАТО не розширюється.
- Діалог РФ-НАТО за участю США для деескалації та безпеки.
- Гарантії безпеки від США для України.
- Скорочення армії України до 600 тисяч військових.
- Україна закріплює нейтральний статус. НАТО фіксує, що не прийматиме Україну.
- Військ НАТО в Україні не буде.
- Європейські винищувачі розмістять у Польщі.
- США отримують компенсацію за надані гарантії. Україна втрачає гарантії, якщо атакує РФ. Безпідставний ракетний удар України по Москві чи Санкт-Петербургу анулює гарантії. На повторний напад РФ буде рішуча відповідь - повертаються всі санкції, визнання нових територій та інші переваги цієї угоди будуть скасовані.
- Україна має право вступу до ЄС та тимчасові економічні преференції.
- Глобальний план відновлення України: інвестиції, енергетика, інфраструктура, технології, ресурси.
- Поступова реінтеграція РФ у світову економіку і можливе повернення в G8.
- Заморожені активи РФ: 100 млрд доларів - на відновлення України під керівництвом США, 50% прибутку від цих інвестицій - США. Європа додає ще 100 млрд доларів. Заморожені кошти РФ розблокують, решту активів спрямовують у спільний американо-російський фонд для окремих проєктів.
- Створюється американо-російська група з контролю безпеки.
- РФ юридично закріплює політику ненападу на Україну і Європу.
- Продовження ядерних угод США-РФ, включно із СНО.
- Україна підтверджує без'ядерний статус.
- ЗАЕС запускається під контролем МАГАТЕ; електрика - 50/50 Україні та РФ.
- Країни запровадять освітні програми про повагу і толерантність. Україна застосує правила ЄС щодо релігійних і мовних прав. Обидві сторони скасують будь-яку дискримінацію і гарантують свободу ЗМІ та освіти. Нацистська ідеологія буде повністю заборонена.
- США визнають Крим, Луганську та Донецьку області російськими. В Херсонській та Запорізькій областях бойові дії будуть заморожені вздовж лінії зіткнення. Частина Донеччини стає демілітаризованою буферною зоною під РФ. Росія відмовиться від інших узгоджених територій, які вона контролює за межами 5 зазначених регіонів.
- Жодна сторона не змінює кордони силою. Гарантії безпеки скасовуються при порушенні.
- Росія не перешкоджатиме доступу України до Дніпра та експорту зерна через Чорне море.
- Буде створено гуманітарний комітет: обмін "всіх на всіх", повернення всіх цивільних і дітей, возз'єднання сімей та допомога жертвам конфлікту.
- Вибори в Україні через 100 днів.
- Повна амністія всім учасникам конфлікту.
- Угода юридично обов'язкова. Її виконання контролюватиме і гарантуватиме Рада миру на чолі з президентом Дональдом Трампом.
- Після підписання - негайне припинення вогню і відхід військ на узгоджені позиції.
Дедлайн Трампа - День подяки
Минулого тижня у ЗМІ також з'явилася інформація про дедлайн, який президент США встановив для України. Пізніше Трамп і сам підтвердив, що розраховує на те, що Україна погодить документ до 27 листопада - Дня подяки.
"У мене було багато термінів, але якщо все йде добре, то терміни, як правило, продовжують. Але четвер - це останній термін", - сказав він.
Україна працює над мирним планом США
Минулого тижня в Україні перебували представники американської сторони, які разом з українською командою працювали над узгодженням мирного плану. На вихідних робота продовжилася вже в Женеві. У підсумковій спільній заяві зазначено, що:
- переговори були конструктивними,
- обговорення продемонструвало суттєвий прогрес в узгодженні позицій і визначенні чітких подальших кроків,
- за підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.
- Україна і США домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями,
- також підтримуватимуть тісний контакт з європейськими партнерами під час подальшого просування процесу,
- остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та США.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до українців через мирний план США. У своєму зверненні глава держави заявив, що зараз один із найважчих моментів в історії і країна може опинитися перед дуже складним вибором.