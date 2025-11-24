Мирний план США щодо України: повний список із 28 пунктів

Мирний план США щодо України з 28 пунктів з'явився у ЗМІ минулого тижня. Наразі українська та американська сторони працюють над узгодженням пунктів плану.

Детальніше про те, що у 28 пунктах плану США і який дедлайн - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Мирний план США з 28 пунктів

Минулого тижня західні ЗМІ опублікували повний список із 28 пунктів плану США щодо завершення війни в Україні. Він включає:

Підтвердження суверенітету України. Угоду про ненапад між РФ, Україною та Європою. Усі спірні моменти минулих 30 років закриті. РФ не вторгається до сусідів, НАТО не розширюється. Діалог РФ-НАТО за участю США для деескалації та безпеки. Гарантії безпеки від США для України. Скорочення армії України до 600 тисяч військових. Україна закріплює нейтральний статус. НАТО фіксує, що не прийматиме Україну. Військ НАТО в Україні не буде. Європейські винищувачі розмістять у Польщі. США отримують компенсацію за надані гарантії. Україна втрачає гарантії, якщо атакує РФ. Безпідставний ракетний удар України по Москві чи Санкт-Петербургу анулює гарантії. На повторний напад РФ буде рішуча відповідь - повертаються всі санкції, визнання нових територій та інші переваги цієї угоди будуть скасовані. Україна має право вступу до ЄС та тимчасові економічні преференції. Глобальний план відновлення України: інвестиції, енергетика, інфраструктура, технології, ресурси. Поступова реінтеграція РФ у світову економіку і можливе повернення в G8. Заморожені активи РФ: 100 млрд доларів - на відновлення України під керівництвом США, 50% прибутку від цих інвестицій - США. Європа додає ще 100 млрд доларів. Заморожені кошти РФ розблокують, решту активів спрямовують у спільний американо-російський фонд для окремих проєктів. Створюється американо-російська група з контролю безпеки. РФ юридично закріплює політику ненападу на Україну і Європу. Продовження ядерних угод США-РФ, включно із СНО. Україна підтверджує без'ядерний статус. ЗАЕС запускається під контролем МАГАТЕ; електрика - 50/50 Україні та РФ. Країни запровадять освітні програми про повагу і толерантність. Україна застосує правила ЄС щодо релігійних і мовних прав. Обидві сторони скасують будь-яку дискримінацію і гарантують свободу ЗМІ та освіти. Нацистська ідеологія буде повністю заборонена. США визнають Крим, Луганську та Донецьку області російськими. В Херсонській та Запорізькій областях бойові дії будуть заморожені вздовж лінії зіткнення. Частина Донеччини стає демілітаризованою буферною зоною під РФ. Росія відмовиться від інших узгоджених територій, які вона контролює за межами 5 зазначених регіонів. Жодна сторона не змінює кордони силою. Гарантії безпеки скасовуються при порушенні. Росія не перешкоджатиме доступу України до Дніпра та експорту зерна через Чорне море. Буде створено гуманітарний комітет: обмін "всіх на всіх", повернення всіх цивільних і дітей, возз'єднання сімей та допомога жертвам конфлікту. Вибори в Україні через 100 днів. Повна амністія всім учасникам конфлікту. Угода юридично обов'язкова. Її виконання контролюватиме і гарантуватиме Рада миру на чолі з президентом Дональдом Трампом. Після підписання - негайне припинення вогню і відхід військ на узгоджені позиції.

Дедлайн Трампа - День подяки

Минулого тижня у ЗМІ також з'явилася інформація про дедлайн, який президент США встановив для України. Пізніше Трамп і сам підтвердив, що розраховує на те, що Україна погодить документ до 27 листопада - Дня подяки.

"У мене було багато термінів, але якщо все йде добре, то терміни, як правило, продовжують. Але четвер - це останній термін", - сказав він.

Україна працює над мирним планом США

Минулого тижня в Україні перебували представники американської сторони, які разом з українською командою працювали над узгодженням мирного плану. На вихідних робота продовжилася вже в Женеві. У підсумковій спільній заяві зазначено, що: