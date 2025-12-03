ua en ru
"Я не знаю, що робить Кремль": Трамп вперше прокоментував переговори в Москві

Середа 03 грудня 2025 23:53
"Я не знаю, що робить Кремль": Трамп вперше прокоментував переговори в Москві Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Американський лідер Дональд Трамп вперше прокоментував переговори делегації США з російським диктатором Володимиром Путіним, які пройшли у Москві. За його словами, зустріч була вдалою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Трамп зазначив, що у американських перемовників, його спецпредставника Стіва Віткоффа та його зятя Джареда Кушнера була досить хороша зустріч з Путіним.

"Я не знаю, що робить Кремль. Можу вам сказати, що у них була досить хороша зустріч з президентом Путіним", - заявив глава Білого дому.

Він також наголосив на тому, що російський диктатор хотів би закінчити війну - принаймні, в його представників склалось таке враження.

"Він хотів би закінчити війну - таким було їхнє враження. Наскільки це відповідає дійсності, ви знаєте, але їхнє враження було таким, що він хотів би, щоб війна закінчилася. Я думаю, він хотів би повернутися до більш нормального життя", - сказав президент США.

Трамп підкреслив, що Путін хотів би вести торгівлю зі Штатами замість того, щоб втрачати тисячі солдатів щотижня, що неможливо у разі продовження війни.

"Я думаю, він хотів би торгувати зі Сполученими Штатами Америки, якщо чесно, замість того, щоб втрачати тисячі солдатів щотижня. Але їхнє враження було дуже чітким: він хотів би укласти угоду. Подивимося, що буде", - сказав очільник Білого дому.

Переговори в Москві

Як ми повідомляли, Стів Віткофф та Джаред Кушнер доповіли Трампу про зустріч у Москві щодо врегулювання війни, яка пройшла напередодні, але американська сторона не повідомила деталі у цілях безпеки.

Наступним кроком з врегулювання мирного плану буде зустріч української делегації з представниками США, заявив президент Володимир Зеленський, назвавши при цьому переговори результативними.

Варто зазначити, що у Кремлі також прокоментували зустріч з Віткоффом та Кушнером. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що компромісів на зустрічі щодо врегулювання війни не було досягнуто. Він додав, що є пункти мирного плану, з якими РФ готова погодитись, але є і ті, які не підходять Кремлю.

