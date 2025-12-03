ua en ru
Ср, 03 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Мирний план для України: в Кремлі розповіли подробиці переговорів Віткоффа і Путіна

Росія, Середа 03 грудня 2025 00:41
UA EN RU
Мирний план для України: в Кремлі розповіли подробиці переговорів Віткоффа і Путіна Фото: Стів Віткофф і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

На зустрічі російського диктатора Володимира Путіна із спецпосланцем американського президента Стівом Віткоффом обговорювалася суть плану президента США Дональда Трампа, а не конкретні пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова помічника Путіна Юрія Ушакова за підсумками зустрічі.

Ушаков повідомив, що компромісів поки що знайдено не було, і зустріч лідерів Росії та США на даний момент не планується.

"Ми обговорювали не конкретні формулювання та рішення, а суть. Сторони бачать "величезні перспективи взаємодії", - зазначив він.

За словами Ушакова, на зустрічі обговорювали декілька варіантів плану "врегулювання в Україні", і за п'ять годин, поки тривала зустріч, це питання "вдалося докладно обговорити".

Він повідомив, що Москва отримала ще чотири документи крім початкового плану Трампа щодо врегулювання в Україні з 28 пунктів.

На запитання, як змінилися перспективи миру після переговорів, Ушаков знизав плечима й сказав: "Точно не віддалилися".

Він додав, що "компромісного варіанту" плану щодо України поки немає, а "деякі американські пропозиції Росії не підходять". Також на зустрічі обговорювалося "територіальне питання".

За словами Ушакова, Путін заявив, що Москва з чимось може погодитися в рамках плану США щодо України, але щось викликає критику російської сторони.

Загалом, підсумував помічник російського диктатра, розмова Путіна з Віткоффом та Кушнером була корисною та конструктивною.

Спецпосланець Путіна Кирил Дмитрієв, коментуючи результати переговорів, обмежився одним словом у соцмережі Х: продуктивно.

Мирний план для України: в Кремлі розповіли подробиці переговорів Віткоффа і Путіна

Мирний план для України

Спецпосланець американського президента Стів Віткофф і російський диктатор Володимир Путін зустрічались, щоб обговорити останню версію мирного плану для України.

Перед цим між представниками США та України відбулися тривалі перемовини. Спочатку у Женеві, а потім у Флориді.

У переговорах брали участь спецпосланець Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо та Джаред Кушнер (зять Трампа), від України - секретар РНБО Рустем Умєров, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Президент Володимир Зеленський, який напередодні відвідав Париж і зустрівся з Еммануелем Макроном, зазначив, що остання версія мирного плану "виглядає краще".

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Володимир Ушаков Кремль
Новини
Зустрічі Трампа і Путіна не буде? Що вирішили на переговорах у Кремлі
Зустрічі Трампа і Путіна не буде? Що вирішили на переговорах у Кремлі
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить