Трамп выразил надежду, что сможет завершить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что соглашения по мирному урегулированию между Украиной и РФ удастся достичь "в какой-то момент". Также он выразил надежду, что это произойдет "в недалеком будущем".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарии журналистам, опубликованные Белым домом.
На вопрос, какое на самом деле положение между Россией и Украиной сейчас, американский президент ответил:
"Я думаю, что мы достигнем соглашения в какой-то момент, надеюсь, в недалеком будущем", - сказал он.
Также Трамп напомнил журналистам о потерях военных в войне в Украине.
"Поэтому я не знаю, видели ли вы только что обнародованные цифры. 30 тысяч солдат погибло в этом месяце. И была эта разведка 30 тысяч. 27 месяцем ранее", - сказал американский лидер.
При этом Трамп избежал прямого ответа на вопрос о дополнительных санкциях против России, которые он якобы обсуждал с сенатором Линдси Грэмом.
"Мы обсуждали их (санкции - ред.) постоянно. Я не считаю, что с ним очень интересно разговаривать. Кроме случаев, когда мы говорим о законодательстве. И мы говорим о законодательстве постоянно. Вы считаете, что это увлекательные отношения? Это не так. Но мы... мы много говорим о законодательстве, и у нас на подходе замечательное законодательство", - сказал президент США.
Как известно, в ноябре США предложили так называемый мирный план по завершению войны в Украине, который состоял из 28 пунктов и был явно пророссийским. Такой вариант Киеву не подошел, возмутив при этом Европу, которая сразу пришла на помощь его переделывать.
Впоследствии, после ряда встреч, первая из которых началась в Женеве, план сократился до 20 пунктов. Территориальные уступки агрессору, сокращение численности армии Украины, вето на вступление в НАТО - эти и другие моменты будто бы вычеркнули из первоначального варианта "мирного плана США".
Американская делегация даже ездила в Россию на переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы рассмотреть мирный план и доработать его. Впрочем, РФ не идет на компромиссы и твердо стоит на своих требованиях, которые были озвучены в первоначальной версии плана.
Такой вывод можно сделать со слов представителей Кремля, которые говорили после переговоров с американцами, что компромиссов достигнуто не было, хотя стороны будто бы и говорят СМИ о продуктивных переговорах.
Последней важной встречей по мирному урегулированию была поездка президента Владимира Зеленского во Флориду 28 декабря, где он встретился с Трампом. Однако, несмотря на все наработки и якобы стопроцентные гарантии безопасности для Украины, главный и самый противоречивый вопрос территорий пока так и не решился - хотя глава Белого дома говорит, что к решению близко.
Зеленский в свою очередь заявил, что мирный план пока готов на 90%, а гарантии безопасности для Украины - на все 100.
После работы в Европе над мирным планом, которая проходит в начале января, ожидается встреча европейцев и украинской делегации снова в США.